金钟国颁给《我家的熊孩子》团队大赏直觉先叹气，随后才反应过来：「啊，我也是熊孩子」

不论大赏争议的话，金钟国绝对也是《我家的熊孩子》高收视贡献者啦～！

金钟国的YouTube频道《GYM钟国》昨日更新新一集「圣诞礼物是肌肉酸痛」，开场透露了他在SBS演艺大赏颁奖时的反应。

那支影片是在今年SBS演艺大赏的隔日所拍摄的，PD一进家门就看到金钟国的大赏颁奖信封放在桌上，金钟国便拿起信封示范如何发表得奖者，并说上面手写的「我家的熊孩子团队」是本部长当场写的，他拿回来当纪念品。



金钟国重现了颁奖当下的场面，说看到《Running Man》那边气氛有点低迷，他直觉就叹了口气：「啊……」随后才反应过来：「啊！我也参与了《我家的熊孩子》啊！」随著《我家的熊孩子》团队上台，有工作人员请金钟国下台，金钟国就笑笑对对方说：「我也是《我家的熊孩子》一员。」不过，金钟国最后强调这个大赏是属於整个团队的。



▼《GYM钟国》「圣诞礼物是肌肉酸痛」



看了金钟国这段YouTube内容，有网友附和：「我也是后来才意识到金钟国也是《熊孩子》成员。」但由於「池锡辰没能拿大赏，只拿了荣誉社员」一事仍是热门话题，更多网友藉此继续为《Running Man》团队与池锡辰抱不平，同时当时有网友缓颊「今年给哪一个人都很尴尬」。另外有媒体特别回顾了《我家的熊孩子》夺奖当下，认为申东烨就是预想到了会有争议才会先向抱歉，并说明颁给《熊孩子》团队应是难以抉择的决定。

*延伸阅读：‎当池锡辰听到自己获得「SBS名誉社员奖」的瞬间，表情太苦涩了！《Running Man》成员的反应引关注

然而不管上述争议以及金钟国暂时忘了自己的多重身分，回顾他今年在《我家的熊孩子》表现，绝对是高收视率贡献者！例如：他亲手为父母炖鸡当集，父子俩抠门一个样创下瞬间17.7%收视率；第3届熊孩子团结大会，他与吴闵锡浮板一对一对决让收视飙至18.1%；最近携卓在勋等人爬汉拿山更创18.2%收视率。







最后提醒有在收看《我家的熊孩子》的观众，别忘了收看本周日《我家的熊孩子》圣诞聚会，包括金钟国在内的成员们竟然约定结婚后也要继续长不大当熊孩子，以免从节目下车XD



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