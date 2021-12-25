出道20年才终於开IG的TOP男神「孔刘」是有原因的，还自嘲：到现在还不太熟悉怎么使用～

孔刘私下超幼稚，光看IG分享就能感受到他调皮的一面！XD 大家追踪起来了吗～？他主演的新剧《宁静海》已经上线罗！！！

由裴斗娜和孔刘携手主演的 Netflix 韩国科幻悬疑惊悚剧集《宁静海》全8集在昨晚正式上线，不晓得大家看了没呢？



近期，主演们也一同接受了采访，孔刘聊到了关於自己为何开设IG的真正原因，其实是为了粉丝们。在《鱿鱼游戏》中特别出演了西装男后，在12月初上传了第一张照片就是烤鱿鱼，幽默感十足！XD

他表示开通快一个月的时间，至今还是不太会使用，对SNS没什么概念，出道这么多年，经常收到粉丝们的礼物和卡片，但都没有能和粉丝们互动的地方，刚好出道20周年，考虑很久决定开设IG，带著感恩的心回馈海外的粉丝们。

昨天上传了一张穿太空服的照片，写著：「show time!!」提醒粉丝们记得看他的新戏～。

前阵子上传了和裴斗娜一起钻研剧本的侧拍，但往右滑看，下一秒就破功了，还透露照片是前辈郑雨盛（制作人）帮忙拍的。

分享近况时，也都不甘於平凡～！



目前追踪人数已超过200万粉丝，《宁静海》播出后应该会再往上飙升吧！

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