IU解释2021 MMA下班路流眼泪事件：谁说我是打哈欠，给我站出来！XD

IU解释了「眼泪事件」。

事情要从前不久2021 MMA（Melon Music Awards ）IU下班路说起。 当天的颁奖礼上IU一口气狂揽TOP 10、最佳Solo女歌手、最佳创作人、年度专辑、年度歌手5项大奖。 登台演绎了《Strawberry Moon》、《Celebrity》以及《LILAC》3首新歌，一连换上多种风格各异的服装，让粉丝们大饱耳福和眼福。疫情以来，明星们和粉丝很难有机会近距离互动，因此颁奖礼后的下班路上挤满了大批等候的粉丝。粉丝们看到久违的IU激动得大声尖叫，IU就摇下车窗和众人打招呼，许久没见到这么热情的粉丝了，IU心情一下子激动起来，声音有些哽咽地问候大家，眼眶红红的，似乎下一秒就要哭出来一样。



211204 아이유 멜뮤 퇴근길

: 어 너무 반갑다 잘 있었어?

언니 저도요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ너무 보고싶었어요ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/DaaHL4otpM — 하다 (@flrjieun) December 4, 2021

相关影片火速在韩网传播开来，引来广大IU粉丝的围观，有些调皮的粉丝就留言称：「IU是不是打哈欠了，所以看上去像落泪？」IU看来是经常上网冲浪，很快就知道了粉丝们的留言，日前她特意在IG上解释：「说我打哈欠的粉丝们，你们给我出来，我只是当时没哭出来而已，那个情况下怎么能是哈欠呢？」否认了部份粉丝的猜测，明明就是被大家感动到要落泪，最后全靠硬撑强忍著没哭出来罢了。



喜欢和粉丝们互动的IU，这种本命和粉丝间双向奔赴的爱意啊！

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