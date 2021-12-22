期待！少女时代润娥、2PM俊昊将在《2021 MBC歌谣大祭典》带来特别舞台，二代团的合作啊！

《2021 MBC歌谣大祭典》将在12月31日举办，今年以「TOGETHER」爲主题，带来多样的合作舞台。

首先，以担任主持人的少女时代润娥、2PM俊昊的展现超特级化学反应的MC特别舞台为开端，二代团的合作让人期待啊！



此外，还有各式各样的合作舞台，展现「国民初恋」面貌的女子组合视觉中心5人帮（(G)I-DLE薇娟、ITZY礼志、金玟周、IVE安兪真＆张员瑛）的可爱舞台；在2022年虎年到来之际，找来1998虎年出生的男团代表（ASTRO文彬、PENTAGON Kino、THE BOYZ柱延＆Q、Stray Kids Lee Know、ONEUS焕雄、AB6IX东贤），他们将带来充满力量的表演。



「民谣的教母」梁熙恩与ASTRO车银优一起表演添加钢琴旋律的甜美舞台、MAMAMOO颂乐、Red Velvet WENDY、OH MY GIRL孝定也将一起表演。「韩国乐队界的传说」YB和NCT成员们突出有力量的唱歌力舞台，被称为「歌谣界传奇」金燕子、鲜于贞娥、10CM、MAMAMOO华莎与后辈们一起准备超越体裁的合作舞台。跨类型和跨时代的合作舞台，真的是只有在年末才能看到啊～



制作组表示：「原计划31日直播时邀请观众观看，但随著防疫方针的加强，进行非面对面演。我们不仅准备偶像歌手的舞台，还准备民谣、Trot、独立、摇滚等多种类型的舞台，希望大家在家安全地跟著我们一起唱著知道的曲子，迎接有意义、和睦的新年。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻