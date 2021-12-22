期待！少女時代潤娥、2PM俊昊將在《2021 MBC歌謠大祭典》帶來特別舞台，二代團的合作啊！

《2021 MBC歌謠大祭典》將在12月31日舉辦，今年以「TOGETHER」爲主題，帶來多樣的合作舞台。

首先，以擔任主持人的少女時代潤娥、2PM俊昊的展現超特級化學反應的MC特別舞台為開端，二代團的合作讓人期待啊！



此外，還有各式各樣的合作舞台，展現「國民初戀」面貌的女子組合視覺中心5人幫（(G)I-DLE薇娟、ITZY禮志、金玟周、IVE安兪真＆張員瑛）的可愛舞台；在2022年虎年到來之際，找來1998虎年出生的男團代表（ASTRO文彬、PENTAGON Kino、THE BOYZ柱延＆Q、Stray Kids Lee Know、ONEUS煥雄、AB6IX東賢），他們將帶來充滿力量的表演。



「民謠的教母」梁熙恩與ASTRO車銀優一起表演添加鋼琴旋律的甜美舞台、MAMAMOO頌樂、Red Velvet WENDY、OH MY GIRL孝定也將一起表演。「韓國樂隊界的傳說」YB和NCT成員們突出有力量的唱歌力舞台，被稱為「歌謠界傳奇」金燕子、鮮于貞娥、10CM、MAMAMOO華莎與後輩們一起準備超越體裁的合作舞台。跨類型和跨時代的合作舞台，真的是只有在年末才能看到啊～



製作組表示：「原計劃31日直播時邀請觀眾觀看，但隨著防疫方針的加強，進行非面對面演。我們不僅準備偶像歌手的舞台，還準備民謠、Trot、獨立、搖滾等多種類型的舞台，希望大家在家安全地跟著我們一起唱著知道的曲子，迎接有意義、和睦的新年。」



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