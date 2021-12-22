时代的眼泪！东方神起、Super Junior将发行合作曲，这也是两组合时隔16年再次合作！

今日（22日），SM娱乐方面表示：「东方神起和 Super Junior 的新曲《Magical》即将公开。」

《2021 Winter SMTown:SMCU Express》中收录的《Magical》是突出东方神起和 Super Junior 的 Vocal ，有著「我们的友谊是命运＆Magical」歌词的轻快流行歌曲，这也是两个组合继2005年《Show Me Your Love》之后，时隔16年再次合作推出新曲，意义更加重大。



合作消息一公开，不少粉丝也都相当兴奋，更纷纷表示：「时代的眼泪」、「是红蓝合体了」、「真的是我的青春」、「上一次合作是我小学的时候」、「都16年了啊ㅠㅠㅠㅠ」、「看到这个消息真的好激动」等等。

将在27日发行的《2021 Winter SMTown:SMCU Express》是SM娱乐自2011年后，时隔10年推出的 SMTOWM 冬季专辑。双主打歌为《빛（Hope from KWANGYA）》和《Dreams Come True》。前者是1998年 H.O.T 大火歌曲，此次企划的艺人都参与翻唱；后者是S.E.S在1998年发行二辑的主打歌，由 aespa 翻唱展现不同魅力。此外，还收录东方神起的《DINNER》、少女时代-Oh! GG《Melody》等歌曲10首歌。



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