《不可杀：永生之灵》惊艳开播！以绝美画面与悲剧情节紧抓住观众目光（含EP.1-2剧透）

导演真的把画面拍得很漂亮呀～！加上《客：The Guest》编剧，不少人都认为高於期待值！

tvN全新周末剧《不可杀：永生之灵》於18、19日正式登场，首两集全韩AGB收视率开出6.346%、5.826%佳绩，网路上观众的评价也多为好评。

《不可杀》为tvN耗资400亿韩元大作，讲述既杀不死也死不了的男人，追逐著600年来反覆转世的女人，由李阵郁、权娜拉、李准与孔升妍主演，导演为《阳光先生》共同导演张英宇，编剧为《客：The Guest》徐载元与权素拉。



综合各大韩媒与网友评价，《不可杀》一开始就以精致的CG创造绝美的风景构图，光是画面就让观众移不开目光，而鬼物（怪物）的妆发特效更是令人惊艳。



虽然有声音批判《不可杀》前两集情节交代得不清不楚，「硬塞太多东西了」，但大部分网友都认为光是编剧的名号（编过《客：The Guest》）就值得追下去，更称赞剧本目前为止「鬼物的设定很扎实」。

除了导演与编剧，孔升妍的演技被特别提出来，有媒体评《不可杀》简直是「孔升妍的再开发」，而李阵郁在《不可杀》的骁勇善战的表演也让人频频联想他的前作《Sweet Home》。



（以下剧透）



关於两集情节……600年前，端活（李阵郁 饰）从尚未出世就被不可杀（权娜拉 饰）所诅咒，但他因为曾被不可杀所救，就算杀遍无数鬼物也无法对不可杀下手。端活的迟疑导致了妻子端率（孔升妍 饰）与儿子死在不可杀手里。



不可杀面对痛哭失声的端活，毫不迟疑的将刀刺向对方，此举却让端活的魂跑进了不可杀身体，端活反而成了失去魂的不可杀。不死的端活夺取了不可杀性命，不可杀不再是不可杀之后得以死亡并转世。



端活数百年来都在追逐著那女人，在她的某一世，端活藉由其他鬼物了解到，原来不只有自己想向她复仇。因为，端活的灵魂在她身上，端活过去杀过的鬼物都只认端活的灵魂复仇。。



2005年端活仍在找她，这世的她是双胞胎，姐姐闵霜延拥有前世记忆，而妹妹闵相沄能感受到鬼物。在遭受危险时，闵霜延向闵相沄交代了如何解决不可杀，并与妈妈拚命的保护闵相沄。



闵相沄活了下来并长大成人，回到伤心之地的她再度感受了危险，危险的来源就是端活。



下集预告，端活就会和闵相沄面对面，也陆陆续续会有更多角色现身，包括金宇硕饰演的高中生南道润。



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