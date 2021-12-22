李孝利一句话曝光老公李尚顺真实家境：釜山最有名的烤肉店竟然是外公开的，连纽约都有分店！

女歌手李孝利的老公李尚顺并非外界所传的「穷小子」。

最近Rain和卢弘喆一同推出了一档新综艺《吃货与阿毛的逍遥游》，新一期的嘉宾就是住在济州岛的李尚顺和李孝利夫妇。李尚顺是《吃货与阿毛的逍遥游》节目的音乐指导，而李孝利又是Rain、卢弘喆的好友，因为这层关系才有了《吃货与阿毛的逍遥游》节目组的济州岛探访记。前往去机场接Rain和卢弘喆的李孝利提到了他们去釜山旅行的话题。



李孝利说：「听说你们去了欧巴舅舅家的店？」Rain和卢弘喆回答：「得知是尚顺哥的舅舅家之后吓了一跳，完全没想到哥哥家居然有一个这么大的企业。」李尚顺解释称：「那时我外公的，每年夏天都住在那里，舅舅继承了家业。」



众人口中所说的大企业就是釜山知名的烤牛肉店，是釜山海云台最具代表性的美食店，备受韩国本土和国外食客的喜爱，还在美国纽约曼哈顿开了分店，名气非常大。



当年李孝利官宣要嫁给音乐人李尚顺时震惊了所有人，因为李孝利作为K-POP界传奇人物，身价不菲，而李尚顺则是一位名气不大的音乐人，加上一个性感热辣一个长相普通，两人的婚姻还被吐槽是「美女与野兽」，李尚顺甚至被群嘲是「吃软饭」。只有李孝利一心为老公辩解，称「我除了钱一无所有，而欧巴则是个才华横溢的人」。后来通过《孝利家民宿》这档节目，民众们才发现李孝利嫁对了人，李尚顺很宠爱老婆。现在看来李尚顺并不是什么「穷小子」，而是从小家境殷实，这才养成他如此佛系的性格，不是为了钱在工作，而是踏踏实实只做自己喜欢的音乐。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻