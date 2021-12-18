金秀贤完美表演贤秀黑化过程！《某一天》倒数第二集再度抛出错愕结尾

传说中认不出来是金秀贤的一幕就出现在这集～演技太强啦！！

《某一天》今晚将迎来EP.8结局，昨晚播出的EP.7同上周播出的EP.6，结尾再次给观众震撼，而金秀贤的表演再次为人所惊叹。



关於EP.7情节，原本监狱里的金贤秀（金秀贤 饰）过得不如意，监狱外替他辩护的申中汉律师（车胜元 饰）亦是，不过两人分别有「监狱狮子」都志泰（金成圭 饰）与研究员前妻洪正雅（金荣儿）帮助，逐渐找回信心、找回掌控权。



贤秀为了在狱中生存，直接投往都志泰旗下学抽菸练打架，并和朴斗植（杨庆元 饰）决一死战；申忠汉振作起来重新整理案情，联手洪正雅整理出检方尸检与证据出入的地方――包括可能是决定性证剧的「左右撇子」问题――在庭上与安太熙检察官（金信禄 饰）对杠。



都志泰最初也是冤枉入狱，才会主动庇护贤秀，贤秀决定向都志泰看齐，一同视「无罪推定原则」为信念。然而，贤秀在手上刺青完那段原则后，便问都志泰：「我有件事很好奇，你真的认为我没有害人吗？洪菊花。若她真的是被我所害呢？」



这一段话彷佛也是向观众问话：「你真的认为我没有害人吗？」

此集播出之后，再次引发观众与媒体大叹金秀贤的表演，从无奈、挫折、强硬到堕落，认为他展现了与名气同等的演员价值。这一集也出现了先前备受讨论的「到底是不是金秀贤」一幕，显示金秀贤完美的扮演了贤秀黑化的关键一刻。





最后照著申忠汉律师调查的内容，整理出除了贤秀外五位和案情有关之人，你觉得谁可能会是真凶呢？一、河鲁锡，报案的邻居老人。二、柳承勋：第二位目击者，贤秀到洪菊花家曾撞到他的车。三、尹孝贞，洪菊花生前绝交的挚友。四、严基宗，向洪菊花提供不法药品。五：李哲浩，跟踪洪菊花的送货员。



还是……你认为贤秀就是真凶无误？你相信贤秀吗？

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