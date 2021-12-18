「想不到他是这样！」李孝利向Rain吐槽：李尚顺独自跑去首尔好几天没消息，「我要重新考虑这段婚姻」

想不到有一天是李孝利驻守济州，反而李尚顺跑去首尔玩「失联」啊！XD

《吃货与阿毛的逍遥游》第8集里，Rain和卢弘喆骑著机车来到庆州，在韩屋民宿过夜、到文青网美景点「皇理团路」租校服拍照，之后带著民宿主人赠送的便当来到花郎之丘享用野餐。



酒足饭饱后Rain打电话给李尚顺但对方没接通，於是转而打给李孝利，边拨号边念叨：「希望她不要骂我们。 」结果刚听到来电答铃就感觉到孝利的怒气，吓得Rain赶快挂断电话：「听到这种音乐，我都不敢打给她了！」



李孝利立即回拨，Rain说只是问候一下，孝利：「什么啊？ 干嘛啦？ 」Rain急：「你不要发火啦！」说到李尚顺不接电话的事，孝利马上开始吐槽，说他最近都丢下自己乱跑、一个人去首尔录综艺节目：「简直就跟艺人没两样。 每次去首尔就两天三夜没消息。 关於这段婚姻，我想我得重新考虑。」还说早知他是到处乱跑的人才不会嫁给他，Rain听了笑得快要接不上气XD



卢弘喆说他们此刻在庆州，孝利开启回忆说：「我去庆州的时候，看到别校的男学生就会去搭讪。 校外教学就要这样啊，不然玩什么？ 」真的是人生时时刻刻都愉快的欧尼XD



接著Rain和卢弘喆继续前往庆州游乐园，还比赛含一口水玩游乐器械、看谁能不吐出来，果然是好朋友的放松之旅~这一集里民宿主人做的烤鱼和便当也看起来超级好吃，大推这档疗愈综艺啊！



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