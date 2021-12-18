两大超强演员阵容新剧《雪降花》&《不可杀》都在今日首播！复古革命爱情VS前世今生的爱恋

可以说是两大电视台JTBC《雪降花》和tvN《不可杀：永生之灵》的对决，也可以说是 Disney+ 对上 Netflix，两边都下了重本、演员阵容华丽，实在是太精彩了！大家会先追哪一部剧呢？ PS：今晚还有《2021 SBS演艺大赏》，有够忙～。

年底又有一场精采对决即将展开，今晚（12月18日）将有两部韩剧正式首播，一部是由丁海寅和Jisoo（金智秀）主演的JTBC《雪降花》；另一部是由李阵郁和权娜拉主演的tvN《不可杀：永生之灵》。顺带一提，今晚还有《2021 SBS演艺大赏》，是不是超忙。XD



此外，JTBC《雪降花》将在亚太地区由Disney+同步播出，tvN《不可杀》也於Netflix全球上线，两大热门影音串流平台也等於是正面对决。

《雪降花》讲述某一天突然闯进女子宿舍的名门大学生－林秀浩（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生－殷英路（Jisoo 饰）之间的爱情故事。



▼《雪降花》中字预告，在那个年代的他们，即将面临的心动爱情与考验，可以说是特别的吸引人，由《Sky Castle》导演赵贤卓和编剧柳贤美再度合作打造。：



而《雪降花》华丽的演员阵容，也在公开23人团体海报时，受到广大网友的热烈讨论，当中还有金惠奫（宿舍接线员）、尹世雅（舍监）、刘寅娜（外科医生）、张胜祖（情报院组长）…等人，连特别出演都实力坚强，可按此观看。



另一部《不可杀：永生之灵》讲述600年间拥有不老不死之身的丹廓（李阵郁 饰），与600年间反覆轮回却留有前世记忆的闵尚云（权娜拉 饰）之间，凄美的爱情故事。主演名单还有李准和孔升妍。



▼《不可杀：永生之灵》中字预告：「我一定要找到解除诅咒的方法。」



《不可杀》由《需要浪漫3》导演及《Sweet Home》、《阳光先生》张荣佑导演，以及《客：The Guest》的权昭罗、徐载源编剧的黄金团队合作打造，人物简介可以按此观看。



今晚的两部热门韩剧即将首播！大家准备好了吗？赶快分享给你身边的朋友吧！

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