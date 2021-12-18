金秀賢完美表演賢秀黑化過程！《某一天》倒數第二集再度拋出錯愕結尾

傳說中認不出來是金秀賢的一幕就出現在這集～演技太強啦！！

《某一天》今晚將迎來EP.8結局，昨晚播出的EP.7同上週播出的EP.6，結尾再次給觀眾震撼，而金秀賢的表演再次為人所驚嘆。



關於EP.7情節，原本監獄裡的金賢秀（金秀賢 飾）過得不如意，監獄外替他辯護的申中漢律師（車勝元 飾）亦是，不過兩人分別有「監獄獅子」都志泰（金成圭 飾）與研究員前妻洪正雅（金榮兒）幫助，逐漸找回信心、找回掌控權。



賢秀為了在獄中生存，直接投往都志泰旗下學抽菸練打架，並和朴斗植（楊慶元 飾）決一死戰；申忠漢振作起來重新整理案情，聯手洪正雅整理出檢方屍檢與證據出入的地方──包括可能是決定性證劇的「左右撇子」問題──在庭上與安太熙檢察官（金信祿 飾）對槓。



都志泰最初也是冤枉入獄，才會主動庇護賢秀，賢秀決定向都志泰看齊，一同視「無罪推定原則」為信念。然而，賢秀在手上刺青完那段原則後，便問都志泰：「我有件事很好奇，你真的認為我沒有害人嗎？洪菊花。若她真的是被我所害呢？」



這一段話彷彿也是向觀眾問話：「你真的認為我沒有害人嗎？」

此集播出之後，再次引發觀眾與媒體大嘆金秀賢的表演，從無奈、挫折、強硬到墮落，認為他展現了與名氣同等的演員價值。這一集也出現了先前備受討論的「到底是不是金秀賢」一幕，顯示金秀賢完美的扮演了賢秀黑化的關鍵一刻。





最後照著申忠漢律師調查的內容，整理出除了賢秀外五位和案情有關之人，你覺得誰可能會是真兇呢？一、河魯錫，報案的鄰居老人。二、柳承勳：第二位目擊者，賢秀到洪菊花家曾撞到他的車。三、尹孝貞，洪菊花生前絕交的摯友。四、嚴基宗，向洪菊花提供不法藥品。五：李哲浩，跟蹤洪菊花的送貨員。



還是……你認為賢秀就是真兇無誤？你相信賢秀嗎？

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