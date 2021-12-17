2PM黄灿盛宣布婚讯，玉泽演第一时间送祝福：不管你选择哪条路，都为你加油！

男团2PM成员玉泽演为忙内黄灿盛送上了祝福。

12月15日，黄灿盛突然官宣即将升级当爸，同时明年就要结婚的消息。黄灿盛很有诚意，专门写了手写信，他说有一个交往了很久的人。退伍后在准备和计画与女友结婚的过程中，比预想更快接到了新生命的祝福，最早将於明年初结婚。

突如其来的消息虽然让广大粉丝们有些措手不及，甚至有些伤心，但大多数粉丝还是选择了祝福，毕竟欧巴已经过了而立之年，是适婚的年纪了。众人纷纷涌入黄灿盛的IG留下祝福话语，其中队友玉泽演的留言立刻吸引了所有人的目光。 玉泽演写道：「不管你选择哪条路我都会一直为你加油，真心祝福你，一定要幸福哦，爱你！」他还特意称呼黄灿盛是「我们的忙内」并加上了爱心符号，完全是哥哥听到弟弟要结婚，替他感到开心的样子。



此外，黄灿盛宣布婚讯的同时也表示与经纪公司JYP合约即将到期，他决定另寻道路，不再续约，JYP也大方地送上祝福，双方累积了15年的情分也就此画上句号。 不少粉丝开始担心2PM其他成员的动向，早前JYP曾透露过：「成员续约的期间都不太一样，JUN. K、Nichkhun、佑荣、俊昊的状况离合约到期还有很多时间。」



其实即使黄灿盛离开JYP，也仍旧是2PM成员之一。玉泽演於2018年就离开JYP了，但2PM的团队活动他依旧积极参与，6月底2PM还合体发行了最新专辑《MUST》，获得不错的成绩与反响，因此哪怕有成员不再和JYP预约，也是离公司不离团，永远是2PM的成员。



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