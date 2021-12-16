李瑞镇真的扮秃头！《内科朴院长》最新剧照公开，端坐办公室头顶发光、假发片引人瞩目！

之前看到导演说「海报不是合成的」还有点不敢相信，看到剧照之后瞬间有实感了！ #内科朴院长 #李瑞镇

《内科朴院长》今天公开了李瑞镇的剧照，他饰演的朴院长终於拥有了自己的诊所，信心满满地坐在安逸的办公室里，眼神和头顶一样闪亮，旁边的台灯上则挂著他最隐秘的秘密——假发片。



李瑞镇表示：「从小就喜欢喜剧。 当时流行情景喜剧，我很爱看《幽默一番地》这类节目，现在也很喜欢美国的喜剧电视剧《摩登家庭》和情景剧、gag节目。 选择《内科朴院长》也是因为它的B级喜剧感性。 」



除了首次演喜剧之外，李瑞镇的「地中海发型」形象大变身也引起不少关注。 李瑞镇说：「作为演员不觉得扮装和变装辛苦。 第一次扮装那天工作人员全都笑了，在片场露出光头时现场每个人都给出欢呼。 看到大家的反应我觉得这次扮装很成功，感到欣慰。 」李瑞镇说看到有人对海报留言「连李瑞镇都那么努力生活，我们也要更努力才行」，表示：「我也要更加努力生活。 」



《内科朴院长》讲的是梦想成为一名真正医生、初次开诊所的朴院长，却在毫无病患的诊疗室中苦恼医术和商术，再次经历残酷现实的搞笑故事。 原著同名网漫的作者是拥有20年从业经验的医生，电视剧版则由广告界知名Hit Maker导演徐俊范（音）负责剧本和演出，明年1月14日通过TVING公开。

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