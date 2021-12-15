孔刘&裴斗娜《宁静海》下周开播！官方公开全新团体海报，未加CG场景：这是史上最逼真的月球表面

光看还没加上CG特效的场景，就不得不佩服制作团队的用心了！真的是各种逼真，让现场的演员代入感极强。

预计在圣诞节前夕正式上线的韩国Netflix科幻影集《宁静海》进入开播倒数中，官方公开了全新团体海报，以及未加CG特效的精致场景，让网友感受一下拍摄现场中，更加真实的临场感。



《宁静海》以2075年全球沙漠化导致缺粮缺水的地球为背景，为了寻找人类生存的答案，韩国宇航局派队员前往被遗弃的月球基地，却意外发现大量尸体。



▼全新的团体海报中，更加重了故事的悬疑感，在这片离死亡最接近的区域中，队员们又将面临什么样的考验，令人非常期待！



（主演由左至右：李准、李茂生、裴斗娜、金善映、孔刘）

▼《宁静海》正式预告，12月24日全球上线：



崔恒墉导演表示：「月球明明离地球很近，但人类知道的讯息却很少，所以对我来说很有吸引力。更重要的是，影集中会探讨地球与人类存亡价值的意义。」



另外，也公开了未加上CG特效时的几个主要场景，这次前置作业就花费了两年的时间，再加上一年多的后期制作堪称历代级，其中的月球表面、飞船以及庞大的基地规模，运用各种类型的灯光来强调真实感，呈现出史上最逼真的月球表面。



真实性极强的场景，也让演员们能够一踏进拍摄地点就投入其中，虽然现在很多场景和背景都可以用特效来制作，但团队还是制作出了一系列逼真的场景，为观众呈现出最棒的画面。



看完这些场景图片后，大家是不是又更加期待了呢？



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