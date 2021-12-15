2PM灿盛宣布即将当爸，明年办婚礼！与JYP合约期满不续约

2PM成员灿盛今天下午在个人IG上PO出长文手写信，宣布女友已经怀孕，最早会在明年初结婚。

灿盛在信中感谢HOTTEST们（2PM粉丝名）长久以来的支持，接著宣布喜讯：「我有一个交往很久的人。这个人是我长时间不安的心灵的安身之所，什么都可以说的朋友和恋人。兵役退伍后准备和计画与这个人结婚的期间，比预想更早收到了新生命的祝福，打算最早在明年初结婚。因爲还是怀孕初期，所以非常小心，但是想到应该最先告诉大家这个事实。」灿盛表示对方是圈外人，所以不会公开身份。



对於和JYP的合约，灿盛表示合约本身会在明年1月到期：「现在有了将共同生活的新家人，而且我想开拓自己的路，所以和公司充分讨论后决定不续约。」



灿盛最后表示：「今天突然说了太多消息，很担心HOTTEST们会是什么心情。作为2PM的忙内灿盛和演员黄灿盛，我会努力在不远的未来让大家看到好的面貌。」目前灿盛正在拍摄Channel A电视剧《橱窗：女王的家》。



以下为全文翻译：

「给HOTTEST们

大家好 我是2PM的灿盛

已经到寒冷的冬天了。我从17岁开始活动，不知不觉已经过去了15年。

到现在爲止发生了很多事情和回忆。 对於给我留下珍贵回忆的HOTTEST们表示无限的感谢。我今天想跟大家说我的变化和喜悦。

我有一个交往了很久的人。 这个人是我长时间不安的心灵的安身之所，什么都可以说的朋友和恋人。

役退伍后准备和计画与这个人结婚的期间，比预想更早收到了新生命的祝福，打算最早在明年初结婚。

因爲还是怀孕初期，所以非常小心，但是想到应该最先告诉大家这个事实，所以传达了消息。

现在，在组建一个家庭的道路上，成爲配偶的人不是公众人物，所以请大家多多谅解。

此外，我和一起合作15年的JYP娱乐公司将於明年1月合约到期。

现在有了将共同生活的新家人，而且我想开拓自己的路，所以和公司充分讨论后决定不续约。

最重要的是，将我的未来放在首位，一起沟通并做出了决定，公司也爽快地祝愿我的未来充满光明。

我会一直支持我的根基和像老朋友一样的公司发展。虽然还没有确定的方向，但是也会传达不会让粉丝们担心的计划。

今天讲了很多事情，突然听到这些消息，很担心HOTTEST们会是什么心情。

作爲组合2PM的忙内灿盛和演员黄灿盛，在不久的将来也会努力给大家展现好的面貌。谢谢。」

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