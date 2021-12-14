2021年度Netflix全球韩剧收看人数TOP.10，《鱿鱼游戏》毫无悬念夺冠！《文森佐》好口碑仅排到第四

《喜欢的话请响铃》赢过《海岸村恰恰恰》！另外，大家猜猜第二、三名的韩剧是哪两部呢？（其实蛮好猜的XD）

今年（2021）串流影音平台Netflix可以说是丰收年！上半年表现优异外，下半年又凭藉《鱿鱼游戏》称霸全球，让欧美国家也吹起一股韩剧热潮，疯狂到什么程度呢？欧美校园特别禁止学生们扮演《鱿鱼游戏》中的角色，就知道韩剧在今年度有多热门了。



接下来的排名会搭配「上线日期」，特别值得一提的是，有「Netflix儿子」称号的宋江，四部主演作品就有三部入围，真的是相当高人气～。

【2021年度Netflix全球韩剧收看人数TOP.10】

1．《鱿鱼游戏》上线日：9月17日



2．《地狱公使》上线日：11月19日



3．《以吾之名》上线日：10月15日



4．《黑道律师文森佐》上线日：2月20日



5．《Sweet Home》上线日：2020年12月18日



6．《喜欢的话请响铃2》上线日：3月12日



7．《海岸村恰恰恰》上线日：8月28日



8．《无法抗拒的他》上线日：6月19日



9．《Run On 奔向爱情》上线日：2020年12月16日



10．《薛西弗斯的神话》（Sisyphus：the myth）上线日：2月17日



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