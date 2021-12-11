HYBE娱乐突然删除大量防弹少年团饭拍影片！粉丝不满：「有这时间，为什么不去管四处造谣的黑粉？ 」

近日有网友发现防弹少年团的演唱会粉丝直拍影片纷纷被所属社要求下架，在韩网引起不小讨论！

目前被下架的影片全都是站姐直拍，既有今年11月底12月初在美国举办的演唱会《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE》，也有早在2019年参加美国音乐会《KIIS FM's Jingle Ball》时的影片，而且不限於特定成员。被下架的影片中是这样说明：「该影片包含HYBE因著作权原因而禁用的内容。 」



据资深粉丝透露，之前也有过防弹少年团饭拍影片被下架的事例，但当时提出下架要求的都是颁奖礼、外国电视台等等，这是第一次由HYBE直接出面要求下架。

粉丝表示这些站姐并不是把整个演唱会都搬上网，应该不会对所属社的利益造成威胁，而且几年来都是这样做、从来没有遇到阻挠。 事实上，站姐直拍一直都是吸引新粉丝入坑的利器，很多路人都是偶然看到高品质直拍才对某个原本不熟悉的团或成员感兴趣。 所以这次的大规模下架立即引起粉丝不满和猜测：「HYBE是觉得防弹粉丝已经足够多，不需要新人了吗？ 」、「为什么做这种落后於时代的事？」、「是不是为了卖DVD啊？可是我觉得只会起反作用耶」。

更令粉丝生气的是，粉丝们曾经多次要求HYBE处理黑粉造谣的影片，但HYBE始终没有任何动作。 甚至在网上搜索「防弹直拍（방탄 직캠）」都会出现一大堆恶意满满的影片，令部份网友质疑HYBE本身是不是就对粉丝怀有恶意：「成员都在努力营业，所属社却亲手关上入坑的大门。 」

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