刺激又热血！SBS新剧《Again My Life》预告曝光，李准基又有帅气动作戏啦！

SBS新剧《Again My Life》由李准基、李璟荣、金芝恩主演，改编自李海涅的同名长篇小说，讲述一名冤死的检察官，在阴间的门槛前抓住重生的机会，是关於惩罚恶人的痛快故事。

▼李准基饰演检察官「金熙宇」，在高中时成绩垫底，靠努力考上韩国大学法学系，入伍后以格斗选手生活，后来成功通过司法考试成为了检察官。在一次调查腐败政治人物时死於非命，但后来获得重生的机会。去年演出《恶之花》再次遇见人生角色的李准基，时隔一年多总算有新作品，期待他再展新魅力呢！



▼李璟荣饰演利用自己的高位和权力无恶不赦的政治家「赵泰燮」，总是伪装正义之士，实际上却总想凌驾於法律之上。李璟荣是非常资深的「老戏骨」，更是许多剧的黄金配角，近年在《Misty》、《Hyena》、《夫妻的世界》、《黑色太阳》等剧都有他的身影。



▼金芝恩则饰演天下集团的会长的小女儿「金熙雅」，踏著大韩民国最优秀精英路线，具备渊博的知识、天生的胆量和出色的外貌，为了防止家门迎来腥风血雨，将金熙宇携手。而她最近的作品是《黑色太阳》，剧中饰演帮助韩志赫（南宫珉 饰）的助手刘在伊。



首版预告在近日曝光，金熙宇因为调查政治家赵泰燮，被人打到满脸都是血，获得重生后的他冷眼看著受到众人喜爱的赵泰燮，他决定锻炼自己并找机会复仇，并说著：「热血警察官堵上性命的复仇，一定会用我的手为你打开地狱之门。」配乐再搭上李准基必备的武打戏，感觉很热血啊～

另外，《Again My Life》是有由《My Little Baby》、《优雅的家》韩哲秀导演与新人编剧J、金律合作打造，预计在明年（2022年）上半年播出。

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