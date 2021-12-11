超适合三件套西装的男子！李学周身高仅174却是衣架子，网友：「可能是这身高中比例最好的人」

上周《全知干预视角》（12-04期）播出后，李学周因身材成了网友热烈讨论的对象。

韩国论坛theqoo出现一篇热门文章〈《全知干预视角》MC得知演员李学周实际身高后很惊讶〉，高达6.5万人观看，累计近800则留言。该文就是从《全知干预视角》当集内容讲起，并佐以其他网友的PO文〈莫名看起来很高演员〉、李学周各种长腿照，以及《以吾之名》导演的证词。

据Namu百科记载李学周身高174公分，原po就赞许李学周可能是174公分男人里比例最好的。底下网友留言：「还以为有180」「第一次看到他以为有185」「不知道能不能这样说，因为臀部线条很漂亮，所以背影看起来也很高」「脸小腿又长」「在《以吾之名》里每天穿正装，正装真的…」、「还以为是模特儿出身的演员」「比例绝了」。

回顾《全知干预视角》当集内容，李学周的经纪人朴尚基登场就自称「适合三件套西装李学周的经纪人」，原因正在於李学周近期连两部戏《以吾之名》与《就这样前往青瓦台》（既然这样就去青瓦台）都穿上三件套西装，经纪人认为非常适合、自己也很喜欢。



李学周为了参加《就这样前往青瓦台》记者会，再度穿上了三件套西装，一出美容院下楼梯就被MC群连连赞叹，身高173.5公分的全炫茂站在他身边就是完全不同氛围！柳炳宰直言：「学周是比例流氓，全炫茂是流氓比例！」



《就这样前往青瓦台》记者会上，尹成豪导演娓娓道来跟李学周的缘分，说自己在短片《第12名助理祭司》就开始注意李学周，《就这样前往青瓦台》金秀镇一角就是为了李学周打造。导演还说：「一心想让他穿上西装，当时还不知道《以吾之名》怎么拍的，所以我对《以吾之名》有两面情感，很成功是很好，但应该是我先让他穿西装才对，我想成为他第一个裁缝师！」



有趣的是，《以吾之名》金镇民导演也对李学周的身材赞誉有佳：「李学周演员看起来就是身材很好，太帅了，很讨厌。他就算什么都没做也很有型。」韩韶禧在旁马上赞同。



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最后，照著theqoo该文内容以及留言盖楼，小编在此同样附上几张李学周全身照与西装照，让各位评断看看李学周身材比例到底有多好、穿西装有多好看！



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