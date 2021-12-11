刺激又熱血！SBS新劇《Again My Life》預告曝光，李準基又有帥氣動作戲啦！

SBS新劇《Again My Life》由李準基、李璟榮、金芝恩主演，改編自李海涅的同名長篇小說，講述一名冤死的檢察官，在陰間的門檻前抓住重生的機會，是關於懲罰惡人的痛快故事。

▼李準基飾演檢察官「金熙宇」，在高中時成績墊底，靠努力考上韓國大學法學系，入伍後以格鬥選手生活，後來成功通過司法考試成為了檢察官。在一次調查腐敗政治人物時死於非命，但後來獲得重生的機會。去年演出《惡之花》再次遇見人生角色的李準基，時隔一年多總算有新作品，期待他再展新魅力呢！



▼李璟榮飾演利用自己的高位和權力無惡不赦的政治家「趙泰燮」，總是偽裝正義之士，實際上卻總想凌駕於法律之上。李璟榮是非常資深的「老戲骨」，更是許多劇的黃金配角，近年在《Misty》、《Hyena》、《夫妻的世界》、《黑色太陽》等劇都有他的身影。



▼金芝恩則飾演天下集團的會長的小女兒「金熙雅」，踏著大韓民國最優秀精英路線，具備淵博的知識、天生的膽量和出色的外貌，為了防止家門迎來腥風血雨，將金熙宇攜手。而她最近的作品是《黑色太陽》，劇中飾演幫助韓志赫（南宮珉 飾）的助手劉在伊。



首版預告在近日曝光，金熙宇因為調查政治家趙泰燮，被人打到滿臉都是血，獲得重生後的他冷眼看著受到眾人喜愛的趙泰燮，他決定鍛鍊自己並找機會復仇，並說著：「熱血警察官堵上性命的復仇，一定會用我的手為你打開地獄之門。」配樂再搭上李準基必備的武打戲，感覺很熱血啊～

另外，《Again My Life》是有由《My Little Baby》、《優雅的家》韓哲秀導演與新人編劇J、金律合作打造，預計在明年（2022年）上半年播出。

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