「菜鳥院長搭上糊塗內助」李瑞鎮&羅美蘭醫療喜劇《內科朴院長》定檔明年1月上架，主要角色設定公開！

朴院長夫妻和兒子的設定都非常有趣耶，好期待這部劇！

《內科朴院長》是一部醫療喜劇，講的是菜鳥第一次開醫院完全沒有機智可言，令人哭笑不得的現實。 朴院長的夢想是當真正的醫生，但今天也仍然在只有蒼蠅光顧的診療室里思考醫術和商術，努力扭虧為盈的過程帶給人笑容和共鳴，明年1月由TVING獨家播出。

這部劇的同名原著網漫也很受好評，作者是有18年經驗的真正開業醫生，故事的細節度和真實感十足。



李瑞鎮飾演出道以來第一次嘗試喜劇，飾演散發貧窮氣息的菜鳥開業醫生「朴院長」。他沒有機智也沒有浪漫，債務在增多頭髮卻在變少，是一個十分平凡的家長。本以為開院就能走上花路，卻只能面對無情現實的打擊，用輕鬆愉快的方式講述他拯救即將倒閉的內科醫院的故事。



羅美蘭飾演李瑞鎮的賢內助「史莫琳」，魅力點是令人意外的潦草鬆懈、漏洞百出，比起身為醫生的丈夫更相信電視節目里的醫生和民間療法。 雖然像火一樣熱情但也有很深的心思，作為有勇無謀的妻子把朴院長管得服服帖帖。



在《海岸村恰恰恰》和《機智醫生生活》里給大家留下深刻印象的車清華，這次飾演朴院長診所活力滿滿的護士「車美英」，夢想是當「月薪小偷（只拿錢不幹活）」、掌握醫院實權，總能看得比朴院長超前一點，是醫院的核心人物。



劇中還有愛管閑事的院長三人幫，分別是：申恩廷飾演肛門外科院長「鮮于秀智」，外表清純神情淡定，但每次都語出驚人。金光奎飾演婦產科醫生「池敏志」，熱愛即溶咖啡，看起來很有信念但實際上完全不講誠信，每次出現在朴院長內科都會引起一陣波瀾。鄭亨錫飾演泌尿科院長「崔亨碩」，作為前輩總是給朴院長忠告、幫他樹立自信，自己卻非常優柔寡斷。



此外，《無法抗拒的他》徐凡俊飾演偽裝就業的新人護士「車智勳」，不僅外表帥氣講話也好聽，堪稱天生的騙子，來到朴院長內科之後讓這裡的混亂更上一層樓。朱宇延（音）飾演朴院長夫婦的大兒子「朴民久」，開朗但沒有眼力，心地寬廣，胃也很寬廣。童星金康勳飾演朴院長夫婦的二兒子「朴東久」，是別有用心的說謊精、小小年紀就看透世事的Youtuber，因為可愛，總是闖禍也讓人無法討厭。



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