漫画结束长年连载，旗安84为了员工将工作室转型，还重拾绘画热情摇身一变「美大哥哥」

旗安84不仅找回腹肌，也找回画画热情了呢！网友赞：「责任感很帅，画画更帅」

《我独自生活》EP.423，旗安84公开了工作室的全新面貌，改变的理由以及现况引起广大网友讨论。



原来，在连载长达7年的《复学王》（另译：复读王）完结后，旗安84工作室面临空窗期，但他不愿见到工作室员工（漫画助手）面临失业的窘况，他说：「漫画结束连载后，工作室还是要营运……总不能辞退员工吧？都信任著我一直在上班。」



旗安84决定回归本业传统美术，和两位同为传统美术系出身的员工商量后，决定举办个人画展，将《复学王》主角禹基明融合pop art（普普艺术）呈现在大众面前。画展收入会扣掉包含员工薪水等成本之后，全数公益捐出。



「现在画画，员工们热情好像更高了，我本来觉得画画很头痛，但现在很开心。」从旗安84拿起笔刷画画的模样，不难看出他找回了画画的热情，过去在《我独自生活》就多次曝光旗安84守著电绘版、努力赶稿的憔悴模样，现在的他完全不同以往。

▼Before



▼After



「（漫画）交稿后真的连看都不想看，上班就只是在画画，但其实画画是很浪漫的，穿上工作服后觉得：『我是做美术的人啊！』用电脑画画感觉很帅，但其实很疲倦，画这个的时候会沉醉、产生自信感，那个时间最享受，领悟到了『画画是有趣的啊』。」彩虹成员们都笑称旗安84现在是「美大哥哥」（美术大学的哥哥）了呢！



此集《我独自生活》播出之后，theqoo出现一篇热门文章‎〈从网路漫画转业的旗安84工作室〉‎，原PO仅po出节目截图就引来600多则留言，留言多对旗安84刮目相看：「哇，好帅啊」「画得很好，果然是专业人士」「责任感很帅，画画更帅」「维持雇佣的责任感很棒」，或者是对旗安84的转变很有共鸣：「喜欢的事变成工作真的会非常讨厌」，另外也有人好奇旗安84以后是不是不画漫画了，不过尚未有确切解答。

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