【有片】JTBC「传奇级」播出事故！主播忍不住笑出声：点了猪脚外卖，却来了只西施犬

JTBC电视台发生了一场「史诗级」的播放事故，主播当场笑喷。

日前播出的JTBC新闻节目中，主播金河恩介绍了一条最近在网路上十分火爆的「猪脚外卖事件」。 原贴发布在DC INSIDE上，题为「点了猪脚外卖，却来了只西施犬」。 主播介绍到：「各位看到照片中的猪脚了嘛？ 毛茸茸的，PO主看到猪脚毛之后就表示根本吃不下，全都扔了，店家居然在切菜时没看到毛，这也太奇怪了吧......」因为照片过於荒唐，使得金河恩也忍不住笑起来。 这一幕很快就在网路上传播开来，引爆群网热议。



족발을 시켰는데 시츄가 왔다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/4tbw2CnvMy — 잉여놀이 (@yang9602) December 2, 2021

原PO贴出的猪脚照片真的让人觉得鸡皮疙瘩掉满地，原本应该光滑的猪皮上满是毛茸茸的毛，加之是卤猪蹄，颜色呈深褐色，猛一看确实如同西施犬一样。 原贴也在网上引起热烈的讨论，纷纷留言表示：「比我头发还多」、「确实有些过分了」、「PO应该贴出店家，让食客们避雷」等。

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