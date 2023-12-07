【韩网热帖】朴轸永外婆临终前用尽全力讲的话

《Radio Star》昨晚这期请来朴轸永等著名音乐人聊天，朴轸永提到父母和姐姐都是安静害羞的性格，他的艺人DNA应该是遗传自外公：外公擅长「饮酒歌舞」，所有乐器都会玩且超爱喝酒，朴轸永出名之后亲生爸妈都很低调，只有外公到处炫耀孙子XD

但外婆似乎对这样的老伴不爽很久了。 外公先一步离开后，某天外婆也到弥留之际，朴轸永在病床边安慰她：「很快就能见到外公啦！」这时外婆虽然连睁眼力气都没有，仍用尽全力挤出一句话：「我们去的不是同一个地方。 」



朴轸永笑著回忆：「其实不回答也可以的，但这件事她非要讲清楚不可！」金范修：「一切都在这句话里。 」金九拉：「她若不开口子女们还期待老人家美满重逢，但她讨厌的就是这一点啊！」



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​韩国网友评论：

1. 生前是有多烦他啊kkk

2. 看本放时笑到快疯了kkk

3. 绝交的坚定意志kkkk

4. 本以为是感人故事，毫无防备笑喷了kkkk

5. 忍一辈子辛苦了

6. 到阴间也不想再见面kkk

7. 哇是名言啊，我也要用起来kkk

8. 这是可以笑的没错吧？ᅲᅲkkkk

9. 一句话浓缩了一生的怨气kkk

10. 拜托，我都跟他划清界限了，孙子怎么这么没眼力kkk

11. 朴轸永能问出这问题也是不一般啊，居然跟外婆说就要见到外公了kkk

12. 今天本来想去理发，看到旁边的金范修决定再考虑一下

13. 希望外婆去了她想去的地方kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3028114668

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