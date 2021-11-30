BIGBANG粉丝联合会开卡车示威：YG应保障4人体制活动！

VIP表示「我们要看BIGBANG！！！」

BIGBANG的粉丝联合会发表了声明，指责YG娱乐公司作为BIGBANG的经纪公司却连经纪公司最起码的职责都没有尽到，因此粉丝联合会决定举行卡车示威，呼吁YG明确胜利退出BIGBANG、BIGBANG已成为四人组合的事实，不要放任BIGBANG官方SNS及Fan Club，好好对其进行妥善的管理。BIGBANG的粉丝联合会表示，经历长达五年的空白期，许多粉丝热切期待著BIGBANG重返舞台的那一天，YG娱乐公司应保障BIGBANG进行演艺活动的权利。粉丝们要求YG不要再放任恶意谣言和恶意留言的行为，对相关行为采取严厉的法律应对手段、并向粉丝们公示（对恶评、谣言等的）处理情况。



因前成员胜利卷入「夜店门」而宣布退出团队，目前BIGBANG还剩下T.O.P、G-Dragon、太阳及大声4人。之前T.O.P因呼麻争议遭到抵制，娱乐圈的活动自此没有进行，现在多以艺术收藏家身份亮相艺术媒体中。



G-Dragon、太阳及大声退伍后也行事低调，GD专注於时尚事业，联名设计都推出了不少，刚刚日前就出席了联名球鞋活动。



大声就从上年开始当起了YouTuber，订阅人数都有30万多。



太阳则在9月27日，据韩媒报导，与妻子、演员闵孝琳即将升格为父母，小孩即将在不久后出生，现在全家都怀著欣喜的心情等待小生命到来，闵孝琳所属社也证实了这一消息！



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