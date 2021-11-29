《酒鬼都市女人们》郑恩地李善彬做客，让金希澈有危机感「这样下去我的节目要被抢走啦」XD

《酒鬼都市女人们》主演郑恩地、李善彬作为节目第三期嘉宾，做客金希澈的YouTube喝酒节目《Street Alcohol Fighter》，韩善伙、崔始源也通过视讯出演。





恩地化身剧中角色，一见面还没问候，就让后到的希澈自罚三杯，令希澈惊慌。善彬也化身剧中的综艺企划，偷偷混在工作人员中，举著牌子让希澈喝下。希澈好久都没看出来，善彬只好自爆现身，希澈表示是因为善彬的浏海新造型，所以没认出来。



恩地：「打起精神来，从现在开始是意志力啊！」希澈对恩地和金知硕第一集的戏份印象深刻，「吓」得对恩地改用敬语。希澈：「听说恩地的酒量是成始璄级别的」，但恩地表示传闻有误，酒量没那么好，更多是独自喝酒。



善彬喜欢去喝酒的聚会，虽然酒量不好，但因为属於情绪兴奋的类型，所以不会被讨厌。善彬展现和剧中一样的「开酒盖」表演。善彬说自己小学时期是SJ粉丝，成员中最喜欢希澈。



希澈提及《酒都女》反响好，两人表示「拍摄时是真的喝了很多酒」。恩地和希澈按剧中经典台词演起来，还互换台词再来一遍，因为带脏词，综艺效果拉满。 玩起游戏任务，恩地再跳剧中的Rain《Love Story》，也跳起自家Apink的《Remember》，还和善彬一起跳《SWF》的《Hey Mama》。



下期还能看到恩地和善彬，分为两期播出。 预告中，希澈笑称：「这样下去，你们说不定能抢走我的节目。」恩地在节目中也开玩笑：「欢迎大家来到郑恩地的《Street Alcohol Fighter》今天是第一期XD」



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