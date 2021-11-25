《Bad and Crazy》帅哥云集！除李栋旭、魏嘏隽还有车学沇：「退伍后头发留长了，却为了角色又剪短」

即将於12月17日播出的tvN《Bad and Crazy》，除了有《九尾狐传》李栋旭之外，更有因《鱿鱼游戏》受瞩目的魏嘏隽（魏河俊），近日再公开新剧照，继《我的上流世界》后车学沇以警察角色登场本剧。

即将接档热门丧尸韩剧《Happiness》，12月17日即将首播的tvN《Bad and Crazy》，将描述虽然很有能力但是个坏家伙的秀烈，以及充满正义感的疯子K，相遇后交错著的际遇使其恢复人性的英雄电视剧作品，将由李栋旭、魏嘏隽、韩智恩以及车学沇等共同演出，与《驱魔面馆》制作团队合作，即将带给观众们更愉快的体验。



车学沇在剧中将饰演一位让大家反问「怎么可能有这么善良的人」的正义憨厚的巡警吴京泰，对他来说，所谓「警察」的存在就像是遇到任何事情都勇往直前跑去解决的超人一样，因此他觉得这是自己的梦想与憧憬中的警察，为了正义而拼命。也同时公开了车学沇的剧照，穿上警察制服的造型帅气又可爱。



车学沇为了表现出新进员警的青涩，希望在造型上也让人更加投入，他也表示因为剧中的吴京泰是警队内的老么，是一个纯朴善良又单纯的男生，不过对於案件就会特别投入。车学沇还特别提到发型问题，他自曝退伍之后一直很努力把自己的头发留长，不过这次为了能够符合吴京泰的形象，还是剪短了头发。让观众们也相当期待他的演技变身。

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