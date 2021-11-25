[有雷]世界上最遥远的距离！《恋慕》路云入宫却仅能远望已继位的朴恩斌、女殿下如何经历宫合夜！（EP13－14）

[有雷]《恋慕》本周收视率突破双位数创新高，但剧情甜不到半集又开虐！上周剧情中原本已经得到父王的默许，将世子李辉（朴恩斌饰）以废黜原因护送出宫，希望她能够迎向新的人生。在出宫途中虽有郑至韵（路云饰）保护，却还是负伤，李辉也因此向郑至韵揭开了自己是女生的秘密。

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李辉以为郑至韵知道了自己是女儿身的事实后会相当震惊，不过郑司书的表现却异常冷静，一心只想照顾李辉的伤口，对於她隐瞒性别这件事并没有要求她多作解释，而只是责怪自己太晚发现了，让她独自承受许多痛苦，相当心疼。李辉对郑至韵说，两人若要在一起就必须终身过著逃亡的生活，但郑至韵表示愿意为邸下付出一切，无论是男是女，对她的所有情感都没有变。



原本以为可以低调藏身民间，李辉却突然被外祖父派来的人绑架了，原来是宫中传来父王已遭毒杀驾崩的消息，李辉也立即奔丧，外祖父为了让李辉成为魁儡皇帝，因此下毒并推给中殿与相关人等，好让李辉能够顺利继位成为殿下。而李辉愿成为魁儡的条件，即是释放中殿的儿子齐贤大君。



郑至韵听闻消息追到宫中，只换来李辉一句「你绝对不能待在我身边」，让他伤心不已。郑至韵拜托父亲让自己入宫，只要求两个月能够在殿下身边为她治疗伤口至痊愈。伤口愈合之后，也是郑至韵该离开的时刻，王兄李贤也在此时告诉至韵，其实自己单恋的对象就是殿下，但是只能隐藏这份心意，因为担心殿下因此有生命危险，希望至韵放弃对殿下的感情。



李辉被要求合房尽快生下元子，不过面对中殿，李辉只希望她能谅解，并且保守两人其实并没有同寝的秘密。而李辉并非真正的魁儡，也了解外祖父正在培养私兵，私下进行了一些调查，对於外祖父真正的盘算也开始深入了解，郑至韵也在暗中协助著她。



李辉自然不舍郑至韵即将离去，加以挽留并希望他能在宫中停留更长的时间。李辉后颈部的施针伤痕，引起了郑至韵父亲的注意，甚至找来御医询问，发现有可能是令人暂时停止呼吸的穴位。此时郑至韵的父亲，却目睹了李辉与郑至韵正在夜间约会甚至亲吻的瞬间！他会发现自己曾错杀真正的殿下吗？



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