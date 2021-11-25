崔泰俊因旧友冲上韩网热搜！曾经的死党是郑俊英&李宗泫，粉丝开始担心朴信惠了

准新郎崔泰俊突然登上了今日韩网热搜榜头条。

本周韩娱界的大新闻就是韩剧女神朴信惠官宣将於明年1月22日与相恋了4年的男友崔泰俊结婚并且已经怀孕的消息了，这对恋人从恋爱开始就十分低调，相守4年终於结婚了，收获了一大波祝福。 就在不少粉丝们送上诚挚祝福之时，也有一部份粉丝狂泼冷水，提及崔泰俊曾经的两位死党，纷纷开始担心朴信惠，相关消息立刻就冲上了热搜榜，引爆热议。



崔泰俊的两位旧友是谁呢？ 「郑俊英群聊」事件中的歌手郑俊英和前CNBLUE成员李宗泫。 提起这件事，相信韩饭们没有人不知道吧，郑俊英从万千宠爱的摇滚鲜肉成了禽兽爱豆，因性侵、偷拍&散播影片，最后被判有期徒刑5年。 而李宗泫也在郑俊英群聊里，不仅看了郑俊英偷拍的影片，还说了一堆贬低女性和性相关的不当言语，只是因为没有参与发布、散播相关影片，因此逃过了法律的惩罚，最后被愤怒的民众骂到退出CNBLUE。



随著朴信惠结婚消息的曝光，网路上出现了不少「震惊到了」的言论，一条「崔泰俊不是郑俊英的好友吗？」 的留言立刻引起关注。 接著就有网友贴出了崔泰俊曾在个人IG里公开过的他和郑俊英、李宗泫的合影，表示：「他们三人是好友，一起旅行，一起玩，男人吧，如果理念不同的话真的玩不到一起。」老话「物以类聚人以群分」，想到崔泰俊的旧友们，有网友和粉丝开始担心起朴信惠来，不过「郑俊英群聊」事件发生之时，检方就调查过了，崔泰俊并不在群聊里。 而且当时崔泰俊拍完电视剧《所以我和黑粉结婚了》后就入伍服役了。

2014年，崔泰俊参演《我们结婚了》时透露过自己和郑俊英是「小区好友」，后来两人和李宗泫又因为《Battle Trip》一起前往澳门旅行。 某节目中，李宗泫表示他因为电视剧和崔泰俊相识，某天崔泰俊说要介绍一位奇特的朋友，而这个人正是郑俊英。



因为两名旧友，崔泰俊再次成为焦点，不少网友表示：「朴信惠，崔泰俊的黑历史你能承受得了吗」、「我都不知道三人是好友，形象有些破灭了」、「要结婚了，也要当爸爸了，希望你踏踏实实地过日子」等。 其实据朴信惠和崔泰俊身边人透露，崔泰俊对朴信惠可谓是掏心掏肺，全心全意，两人交往时他就对未来的岳父岳母十分孝顺，早就获得了女生家长的认可，称得上是24孝男友。

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