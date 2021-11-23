[有雷]《智异山》全智贤痛失后辈自责不已！朱智勋是否已察觉幕后真凶！（EP9－10）

[有雷]《智异山》在上次剧情中让大家留下悬念，护山员生力军李多媛（高旻示饰）为行动不便的徐伊江（全智贤饰）上山寻找记号等相关线索，在山上一阵追赶，遇见了手拿养乐多瓶的前辈同事，引发观众们纷纷猜测这背影是谁？

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在山中的李多媛吓了一大跳，跌坐在地上，原来她所见到的人正是所长曹大振（成东镒饰），将手上的养乐多瓶藏在背后的他，还约李多媛一起下山，不过李多媛怀疑有诈，拒绝同行并将自己与曹大振的对话用手机录音，最后她跌落山谷，而成为落难者的尸体被发现。



李多媛尸体被发现时，手中握有曹大振的手套，因此曹大振被高度怀疑为真凶。不过看来李多媛被推下的位置以及手机遗落位置，都已经过凶手加工处理，包含那副手套看来也是刻意嫁祸曹大振所长。虽然徐伊江也认为与所长有关，但曹大振仍不发一语接受调查。



而曹大振则在侦讯后前往向已离职的大所长诉苦，因为自己的工作虽然是救人，见到死去的人的频率却比活人更高，令他挫折不已。原来他们两人曾共同经历1991年，有业者希望将山中村庄迁移而建置缆车，同样发生难以挽救的憾事。村长经历丧妻之痛而不愿离开，最终由曹大振发现了他的尸体，留下一位年幼的孩子。



山中的幽魂姜贤祖（朱智勋饰）透过能够见到他听到他的民众，传话给前辈徐伊江，提到本次寻找李多媛的座标记号并非他所制作，而是另有其人，引发徐伊江怀疑。而在两年前徐伊江与姜贤祖，在山神祭时期结伴前往最危险的地带巡查，忽略了山的力量总是找不到出路，靠其他同仁前来搭救，与曹大振远距指挥才顺利脱险，更成功救下了一位落难者。



徐伊江与姜贤祖受困山中当时，似乎被熊所追逐，为了躲避而来到一处山洞中，看起来这也是两人在雪中发生意外时的最后位置。姜贤祖在巡查后独自上山来到此地，却巧遇了时常拍摄山中特殊景况的记者，记者提到这个村庄就是他的故乡，应该是当时的小男孩，而姜贤祖与徐伊江视为两人秘密的座标记号，也是由这位记者向他们说明过由来，最后记者在走出山洞时还戴上了黑色手套……是否暗示他就是真凶？预告中躺在床上的姜贤祖即将苏醒！期待他与徐伊江再度联手找出真相！



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