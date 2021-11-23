[有雷]《智異山》全智賢痛失後輩自責不已！朱智勛是否已察覺幕後真兇！（EP9－10）

[有雷]《智異山》在上次劇情中讓大家留下懸念，護山員生力軍李多媛（高旻示飾）為行動不便的徐伊江（全智賢飾）上山尋找記號等相關線索，在山上一陣追趕，遇見了手拿養樂多瓶的前輩同事，引發觀眾們紛紛猜測這背影是誰？

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在山中的李多媛嚇了一大跳，跌坐在地上，原來她所見到的人正是所長曹大振（成東鎰飾），將手上的養樂多瓶藏在背後的他，還約李多媛一起下山，不過李多媛懷疑有詐，拒絕同行並將自己與曹大振的對話用手機錄音，最後她跌落山谷，而成為落難者的屍體被發現。



李多媛屍體被發現時，手中握有曹大振的手套，因此曹大振被高度懷疑為真兇。不過看來李多媛被推下的位置以及手機遺落位置，都已經過兇手加工處理，包含那副手套看來也是刻意嫁禍曹大振所長。雖然徐伊江也認為與所長有關，但曹大振仍不發一語接受調查。



而曹大振則在偵訊後前往向已離職的大所長訴苦，因為自己的工作雖然是救人，見到死去的人的頻率卻比活人更高，令他挫折不已。原來他們兩人曾共同經歷1991年，有業者希望將山中村莊遷移而建置纜車，同樣發生難以挽救的憾事。村長經歷喪妻之痛而不願離開，最終由曹大振發現了他的屍體，留下一位年幼的孩子。



山中的幽魂姜賢祖（朱智勛飾）透過能夠見到他聽到他的民眾，傳話給前輩徐伊江，提到本次尋找李多媛的座標記號並非他所製作，而是另有其人，引發徐伊江懷疑。而在兩年前徐伊江與姜賢祖，在山神祭時期結伴前往最危險的地帶巡查，忽略了山的力量總是找不到出路，靠其他同仁前來搭救，與曹大振遠距指揮才順利脫險，更成功救下了一位落難者。



徐伊江與姜賢祖受困山中當時，似乎被熊所追逐，為了躲避而來到一處山洞中，看起來這也是兩人在雪中發生意外時的最後位置。姜賢祖在巡查後獨自上山來到此地，卻巧遇了時常拍攝山中特殊景況的記者，記者提到這個村莊就是他的故鄉，應該是當時的小男孩，而姜賢祖與徐伊江視為兩人秘密的座標記號，也是由這位記者向他們說明過由來，最後記者在走出山洞時還戴上了黑色手套……是否暗示他就是真兇？預告中躺在床上的姜賢祖即將甦醒！期待他與徐伊江再度聯手找出真相！



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