朴信惠&崔泰俊交往低调、认爱多年到公布喜讯！网友：以为是闪婚，瞬间不知道两人恋爱很久了XD

【恋爱懒人包整理报导】一早突然的喜讯让大家吓到也献上祝福，有人知道他们低调恋爱多年，有人以为他们已经默默分手了（崔当兵时），还有人以为他们是闪婚，你是哪一种呢？（这一对真的低调到不行，小编先幻想一下宝宝会有多可爱XD）

2021年11月23日，朴信惠与崔泰俊宣布将在明年1月结婚，互许承诺，目前也处於怀孕初期，可谓是双喜临门，大家也纷纷献上了祝福。随后，崔泰俊也发表了结婚宣言，并提到「朴信惠对他来说，是贵人一般的存在。」

朴信惠除了被称为「男神收割机」外，总能够和合作男星营造出超强CP感，像是张根硕、李洪基、郑容和、李钟硕、李敏镐、金来沅…等等，每拍一部剧就会被传绯闻，但都一一否认，唯一认爱的对象就是崔泰俊。



2018年3月两人被D社拍到，并报导他们恋爱已经一年多，双方先是否认表示：「只是亲近的关系。」但随后又承认了恋情，所以估计两人是从2017年初开始交往，相关人士透露两人交往一年多来，对身边的家人朋友都是公开的关系。





디스패치 인스타그램 (official)（@koreadispatch）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 6 日 7:10 下午 張貼

디스패치 인스타그램 (official)（@koreadispatch）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 6 日 7:49 下午 張貼

虽然如此但也从未公开出席过任何场合，真的是非常低调的一对情侣，低调到每次一有消息，都有网友重新得知两人是恋爱的关系。



崔泰俊在2019年7月底当兵入伍的期间，就偶尔传出两人已分手消息，但朴信惠在2020年6月的采访中难得提及男友，并说「两人正在好好地交往中」澄清了分手说。



就这样如此低调地直到今天公布喜讯，也算是以爱情「中长跑」的形式，迎来了人生的另一个篇章，最后，再次祝福两位新人，也期待他们可以平安的生出健康的宝宝～，恭喜～～～！



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