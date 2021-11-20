威本联盟将从《超人回来了》下车！Sam发文感谢：「很可惜到了离开的时机」

姨母们舍不得~威本真的长大了~

根据韩媒Joynew24的独家报导，Sam Hammington和威本联盟将离开《超人回来了》，节目人士透露19日是威本的最后一次拍摄，最后一期的播出日程还未决定。



19日晚，Sam在IG用英韩双语PO文：「这段时间非常感谢，虽然用话语不足以表达，但真是非常美好的经历。 有始就有终，很可惜到了要离开的时机啊。 多亏了各位的喜爱，制造了很多回忆。 非常感谢大家，以后也拜托各位的喜爱和应援！祝大家幸福健康，爱你们！」



Sam Hammington父子从2016年10月开始出演就备受观众喜爱，威廉当时还是刚出生的「奶威」，后来和节目一起见证本特利的出生，结成「威本联盟」，如今本特利也满四岁了。 14日和粉丝一起举办了第一次粉丝见面会兼展会，纪念本特利11月8日的生日。



威本联盟是节目代表成员之一，陪伴观众足足五年，创造了许多经典表情包和语句。 也收获骄人的成果，在2018年KBS演艺大赏获得真人秀部门的最优秀奖，在2019年和出演节目的爸爸们一起获得KBS演艺大赏的最高荣誉「大赏」。



父亲Sam Hammington也通过节目展示出其优秀的育儿经，威本的奶奶和妈妈的偶尔出镜，也能看出是一个充满爱意的家庭。 虽然从节目下车，但会继续通过SNS和粉丝们互动的！

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