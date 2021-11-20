曾饰演池昌旭未婚妻，现在变身穿暴露内衣弹钢琴的直播主！网友：我的眼睛都不知道往哪里看

在「여캠」盛行的韩国，这位有颜值有身材，敢穿敢露还有才华的女直播主很难不红呢！

「여캠」是直播圈里的专有词汇，如直译的话叫「女Cam」的意思，直播主都是女生。发展至今的「여캠」们衣著暴露，言辞大胆，时不时地有一些擦边球行为，引得无数宅男疯狂刷礼物。据统计，韩国直播平台上最挣钱的10大直播主中一半以上都是「여캠」。想要当「여캠」，你不仅得有天使面庞魔鬼身材，还有能歌善舞，有一项拿得出手的才艺。比如这一位，就靠著穿透视性感内衣弹钢琴爆火。



Leezy现在是「여캠」界最知名的直播主之一，在成为全职直播主之前是一名演员，最出名的角色就是在人气韩剧《五指咒鸣曲》（又译《五根手指》）中饰演男神池昌旭未婚妻，清纯玉女形象当时吸引了很多观众的视线。而转行后的Leezy开始探索出了一条独一无二的「流量密码」路线，那就是以暴露Look弹钢琴。本身的才华加上一点点福利催化一下，人气一发不可收拾。后期Leezy的装扮也越来越博人眼球，引得有网友留言称：「第一次看到用胸弹琴的人」、「调成静音我也能全部看完」。



对於Leezy的风格，网友们也有话说，根本不认可她是「钢琴直播主」，真正的钢琴直播主应该是靠琴技一分高下，而不是靠露肉福利。当然也有Leezy的拥护者替她辩解，指出「心灵肮脏的人看什么都是脏的」，「吐槽她的人其实都是嫉妒她吧」等。Leezy把网路上的谩骂和指责都听在了耳里，前段时间还开直播直接表示：「如果我好好穿衣服，我的频道能有这么多人关注吗？我知道，你们也知道。我要是穿好内衣的话，点击率能破300万吗？」



怎么说呢，颜值这东西可能各有各的审美，但靠身材来吸粉一定会大大降低这个风险。原来这就是直播主的「财富密码」。

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