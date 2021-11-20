「宋慧乔妈妈专门户」南基爱在《现正分手中》已是第三次扮演宋慧乔的母亲！

韩国著名的妈妈演员有许多位，南基爱更是爱看韩剧的大家非常熟悉的妈妈面孔，最近也在《Chimera》《衣袖红镶边》都有演出，当然更在《现正分手中》饰演宋慧乔的母亲，这已经是她第三度饰演宋慧乔的妈妈罗！大家是不是也都记得？





2016年KBS《太阳的后裔》

宋慧乔饰演的姜暮烟医师，喝醉酒被刘时镇大尉（宋仲基饰）护送回家，正当她还在发酒疯的时候，刘时镇突然觉得家中有人入侵，没想到是姜医师的妈妈来访，见到两人进门还特别躲起来，不过看起来她见到帅气的准女婿人选相当满意。



2018年tvN《男朋友》

南基爱在本片中饰演一位非常希望得到权力，甚至成为总统夫人的女子，而宋慧乔所饰演的车秀贤，因为父亲的政治生涯而被迫嫁给自己并不爱的人，离婚后母亲南基爱则是经常对她冷嘲热讽，是关系非常冷冰冰的一对母女。



2021年SBS《现正分手中》

一开始正在学习烹饪，南基爱不忘帮女儿宋慧乔物色对象，看见同班贵夫人的儿子是国外留学的黄金单身汉，也希望自己女儿能够嫁给这样的人。而全家人一起去购买爸爸的退休西装时，南基爱也炫耀著自己的女儿河英恩是服装设计师，一家人感情相当不错。



演员南基爱还曾演出《抓住幽灵》中金宣虎的母亲，《Chimera》中朴海秀的母亲，《天气好的话，我会去找你》中徐康俊的母亲，以及电影《不汗党》任时完的母亲等等，相信大家一定对她的演出非常有印象喔！

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