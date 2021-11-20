威本聯盟將從《超人回來了》下車！Sam發文感謝：「很可惜到了離開的時機」

姨母們捨不得~威本真的長大了~

根據韓媒Joynew24的獨家報導，Sam Hammington和威本聯盟將離開《超人回來了》，節目人士透露19日是威本的最後一次拍攝，最後一期的播出日程還未決定。



19日晚，Sam在IG用英韓雙語PO文：「這段時間非常感謝，雖然用話語不足以表達，但真是非常美好的經歷。 有始就有終，很可惜到了要離開的時機啊。 多虧了各位的喜愛，製造了很多回憶。 非常感謝大家，以後也拜託各位的喜愛和應援！祝大家幸福健康，愛你們！」



Sam Hammington父子從2016年10月開始出演就備受觀眾喜愛，威廉當時還是剛出生的「奶威」，後來和節目一起見證本特利的出生，結成「威本聯盟」，如今本特利也滿四歲了。 14日和粉絲一起舉辦了第一次粉絲見面會兼展會，紀念本特利11月8日的生日。



威本聯盟是節目代表成員之一，陪伴觀眾足足五年，創造了許多經典表情包和語句。 也收穫驕人的成果，在2018年KBS演藝大賞獲得真人秀部門的最優秀獎，在2019年和出演節目的爸爸們一起獲得KBS演藝大賞的最高榮譽「大賞」。



父親Sam Hammington也通過節目展示出其優秀的育兒經，威本的奶奶和媽媽的偶爾出鏡，也能看出是一個充滿愛意的家庭。 雖然從節目下車，但會繼續通過SNS和粉絲們互動的！

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