[有雷]「山中杀手的目标就是我！」《智异山》朱智勋自知危在旦夕、灵魂却受困山中（EP7－8）

[有雷]《智异山》说完了全智贤的初恋故事后，终於又再度回到灵异正题剧情，不过时间轴的混乱也让观众们的思路无法连贯，本次除了说明在受伤前两人曾拯救山林大火的受难者以外，更确定了朱智勋的灵魂始终受困山中。

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新人李多媛（高旻示饰）正为行动不便的前辈徐伊江（全智贤饰）在指定地点安装好无人装置，却亲眼目睹穿著冬季制服的姜贤祖（朱智勋饰）的灵魂，听见了对讲机中传来徐伊江的声音，虽然很想与她对话，想抓起对讲机却无法碰触到，而徐伊江立即询问昏迷中的姜贤祖状态，护士告知偶尔会有不明原因内出血，状况时好时坏。



原来姜贤祖与徐伊江曾在大雪中出任务，徐伊江受了重伤而姜贤祖将她暂放在山洞中等待救援，两人事后获救，徐伊江必须坐轮椅，姜贤祖则是失去意识，不过姜贤祖的灵魂却从此受困在山中，发现自己只能触摸到山中原有的东西，石头、树枝等等，所以无法与外界沟通，只能透过他与徐伊江之间才知道的记号传达受难者的位置。



出事前姜贤祖事隔好几个月才再度看见山中可能发生大火，前往仓库发现有三位小朋友，此时却遭人从外反锁，并且似乎是人为纵火让山火延烧，在团队全体出动救援之下所幸无人伤亡，无打火装备的徐伊江也被救下山，不过她表示发现了一具白骨，事后也靠齿型判断就是马铃薯炸弹的凶手李世旭。



姜贤祖则表示自己看到的死伤事件并非所有落难者，只有伪装为意外的杀人事件才会浮现在他脑海中，而他也推测自己应该就是山中杀手的目标，除了李世旭确定还有共犯，他提到自己被反锁仓库，房间与办公桌也被人翻乱，於是凶手肯定会再度下手，这点则让徐伊江非常担心。



在山林大火事件中，所长曹大振（成东镒饰）担当重责大任，并且自告奋勇深入险境，在姜贤祖出事时也是努力救回他的心跳，看起来真的不像是徐伊江所怀疑的共犯，而李多媛在结尾时遇见的到底是谁呢？姜贤祖的灵魂似乎又看见李多媛即将遇害但却动弹不得，是否能来得及阻止这位共犯?



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