[有雷]「山中殺手的目標就是我！」《智異山》朱智勛自知危在旦夕、靈魂卻受困山中（EP7－8）

[有雷]《智異山》說完了全智賢的初戀故事後，終於又再度回到靈異正題劇情，不過時間軸的混亂也讓觀眾們的思路無法連貫，本次除了說明在受傷前兩人曾拯救山林大火的受難者以外，更確定了朱智勛的靈魂始終受困山中。

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新人李多媛（高旻示飾）正為行動不便的前輩徐伊江（全智賢飾）在指定地點安裝好無人裝置，卻親眼目睹穿著冬季制服的姜賢祖（朱智勛飾）的靈魂，聽見了對講機中傳來徐伊江的聲音，雖然很想與她對話，想抓起對講機卻無法碰觸到，而徐伊江立即詢問昏迷中的姜賢祖狀態，護士告知偶爾會有不明原因內出血，狀況時好時壞。



原來姜賢祖與徐伊江曾在大雪中出任務，徐伊江受了重傷而姜賢祖將她暫放在山洞中等待救援，兩人事後獲救，徐伊江必須坐輪椅，姜賢祖則是失去意識，不過姜賢祖的靈魂卻從此受困在山中，發現自己只能觸摸到山中原有的東西，石頭、樹枝等等，所以無法與外界溝通，只能透過他與徐伊江之間才知道的記號傳達受難者的位置。



出事前姜賢祖事隔好幾個月才再度看見山中可能發生大火，前往倉庫發現有三位小朋友，此時卻遭人從外反鎖，並且似乎是人為縱火讓山火延燒，在團隊全體出動救援之下所幸無人傷亡，無打火裝備的徐伊江也被救下山，不過她表示發現了一具白骨，事後也靠齒型判斷就是馬鈴薯炸彈的兇手李世旭。



姜賢祖則表示自己看到的死傷事件並非所有落難者，只有偽裝為意外的殺人事件才會浮現在他腦海中，而他也推測自己應該就是山中殺手的目標，除了李世旭確定還有共犯，他提到自己被反鎖倉庫，房間與辦公桌也被人翻亂，於是兇手肯定會再度下手，這點則讓徐伊江非常擔心。



在山林大火事件中，所長曹大振（成東鎰飾）擔當重責大任，並且自告奮勇深入險境，在姜賢祖出事時也是努力救回他的心跳，看起來真的不像是徐伊江所懷疑的共犯，而李多媛在結尾時遇見的到底是誰呢？姜賢祖的靈魂似乎又看見李多媛即將遇害但卻動彈不得，是否能來得及阻止這位共犯?



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