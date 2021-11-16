TWICE《SCIENTIST》舞蹈设计「O+T=<3」等超多细节！Lachica舞团参与编舞

TWICE新歌《SCIENTIST》手部动作细节非常多， 细看结合远看能发现有趣编舞哦！

TWICE在12日以正规三辑《Formula of Love：O+T=<3》的主打歌《SCIENTIST》回归，这次的专辑概念是研究爱情的科学家。 MV画面中多次出现专辑名，专辑名中的「O」代表粉丝名ONCE，「T」代表TWICE，「<3」代表心形，公式的含义表示「ONCE和TWICE的相遇会变成爱」。





这条公式编入舞蹈之中，在MV的舞蹈片段也通过剪辑突显，成员们一一比划展示，依次是娜琏→O，志效→+，Mina→T，Sana→=，多贤→<，彩瑛→3，整个过程正好3秒，一气呵成。在14日《人气歌谣》ending环节，子瑜和娜琏也用手势演示。





Sana在回归采访中，揭秘两个point：歌词中「License」对应比划ID卡的动作，歌词「Minus」的时候双手向两边比划两下。







这次的编舞由Lachica舞者团体参与，Lachica代表成员GABEE此前在IG透露，是在忙碌的Mnet《Street Woman Fighter》拍摄期间完成的。



此次正规三辑收录17首曲目，娜琏、志效、多贤和彩瑛参与制作，并且收录歌中首次有Unit歌曲和粉丝颂《CANDY》，还有《The Feels》韩语版。 这次回归进一步展现TWICE的元气活力和成熟妩媚。





Whilte@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻