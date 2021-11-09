《两天一夜》剪辑组再现惊人PS技术：金宣虎身影去无踪！

《两天一夜》再次展现了惊人的剪辑、PS技术。

大势男星金宣虎最近卷入私生活争议中，他暂停了一切活动并从出演了很久的国民综艺《两天一夜》中下车。 随后节目组就宣布将尽可能地剪辑掉关於金宣虎的所有镜头。节目组还真是说到做到，不知道后期工作人员爆肝熬夜了多久才让观众们看到没有金宣虎的节目。

最近播出的第100期特辑中，成员们为了前往济州岛旅行而聚在一起开了一次会，此时给出的字幕是「聚在会议室里的5名成员」。



看上去好像没有什么奇怪的地方，成员们并排而坐。但从金钟民和延正勋的个人镜头还是有些许的破绽，两人身边都有一块格纹衣服布料，可是团体镜头里又没有这个人，很快观众们就意识到「格纹衫」其实就是金宣虎。



得知真相的观众们被后期工作人员的神级PS技术给震撼住了，纷纷留言称：「你们不说我都没看出来」、「能发现的观众也是鹰眼」、「毫无违和感」、「金钟旼和延正勋之间原来本身有人？」。

其实在100期特辑中，成员们也有稍稍提到金宣虎事件，先是延正勋向一直喜欢他们、让节目能够继续拍摄下去的观众表达谢意。 接著文世润也称：「虽然有了一些小变化，但我们也会尽全力去报答观众们对我们的这份爱。」



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