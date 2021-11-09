二代女团T-ara终於回来了！11月15日发新曲，预告照背影美翻～

哦莫哦莫，二代女团T-ara要回归了，老粉们真的要抹一把「时代的眼泪」了。

在只有强者才能走下去的2000年代爱豆团中，T-ara以多变的曲风和造型被封「百变女团」，歌曲音源好到爆炸，谁的青春还没有听过T-ara的歌呢？只是K-POP二代女团的宿命总是让人觉得惋惜。

可能现在有很多年轻追星族都不知道T-ara，但老粉丝们其实一直都希望有一天能够重新在舞台上看到T-ara，终於梦想成真了！T-ara官宣11月15日将以4人组的形式回归，并於8日公开了新专辑预告照。 第一张照片是4名成员的背影，西部牛仔的装扮刺激了大家的视觉。



另一张照片中，4人以ALL BLACK造型现身，背景是华丽复古的大厅，众人的高颜值瞬间吸引所有人的目光，即使没有活动，她们也超级自律地维持著完美身材。



T-ara本次回归专辑是与Dingo联合做作，这也是她们继2017年发行的第13张迷你专辑《What's My Name》之后时隔4年再次发布的新消息，让粉丝们激动不已。

这就是爱豆的标杆吧！出道这么多年，依旧渴望舞台，依旧把喜欢她们的粉丝放在心上，并积极寻求回归方法，想把遗落下来的舞台时光，现在还给粉丝们，让无数粉丝们惊喜欢呼：「我的青春又回来了！」

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