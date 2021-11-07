二代团就是梗多！2AM上音乐节目结尾充满惊喜，大胆模仿老大JYP & 向粉丝告白令人超感动～

真的是活久见啊～，2AM 的歌唱实力依旧强到没话说！粉丝们多年来的等待在这一刻都值得了。TAT

韩国二代经典人气男团 2AM 四人完整体登上《Show! 音乐中心》，以实力坚强的抒情歌曲风格掳获大众的心，当然他们极强的综艺感也是特色之一，2015年2AM成员们正式宣布单飞团体不解散，2021年底再次重组，让许多粉丝相当惊喜。



▼音乐节目上，几人实力依旧，但经过这几年，也让大众看到他们更加成熟稳重的面貌，演唱了此次回归的主打歌曲《Should′ve known》



结尾也充满了惊喜～，四人四色！

▼珍云模仿了JYP教他们发声的画面，唱的时候要感觉有人拉你的后脑勺，纸上写著：「请参考보권말권这部影片，I AM我爱你们」，「I AM」是2AM的粉丝名，：「보권말권」则是赵权的Youtube频道名，他们依旧跟朴轸永(JYP)关系很好，九月时也一起拍了影片成为话题。



相关新闻：朴轸永时隔八年指导2AM：「这次新歌9年前已经给你们，但被房时爀否决吗」XD

▼粉丝们称赞赵权依旧可爱稚气，脸蛋根本一点也没变，保养得很好。（身体左右晃动也是朴轸永指导的）



▼瑟雍则是手上写字，对粉丝们告白～。（朴轸永说瑟雍无可挑剔）



▼大哥昶旻则是逗趣挑眉（因为朴轸永说唱到高音他眉毛会自然提起），有粉丝留言说：想起他之前模仿dooly女友的经典爆笑场面XD



2AM果然是不会让人失望，舞台上深情献唱，最后在结尾又引发话题讨论。

此外，双主打回归曲还找来2PM李俊昊和金所炫出演，质感满分！

▼《Should′ve known》（因为离得近所以不知道）



▼《No good in good-bye》（走好）



听著听著不禁陷入了回忆之中～，太美好了！

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