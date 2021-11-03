新剧《某一天》生活型律师车胜元最新剧照公开：与平时帅气形象大不同！

即将於11月27日首播的新电视剧《某一天》，由车胜元及金秀贤主演，而车胜元在剧中饰演一位专为杂犯辩护的律师申忠汉，而他在剧中的反转日常生活也透过剧照公开。

《某一天》剧情描述平凡的大学生金贤洙（金秀贤饰）竟在一夕之间成为杀人嫌疑犯，以及一位不问真相就为杂犯们辩护的三流律师申忠汉（车胜元饰），两人之间将展开何种合作，是一部仅有8集长度的作品。除了两位主要演员的演技实力令人期待，导演也由曾担任过《Punch》《悄悄话》《热血祭司》等胜任各种不同题材的李明宇导演担任，必定引发话题讨论。

此外，车胜元更在剧中展现了相当特别的怪怪天才律师面貌，谨慎的样子引发大家对剧情的好奇，公开的剧照中展现了申忠汉在工作时候相当认真的样子，同时也有他在家中不修边幅的邋遢模样，为了寻找新的委托人，他不惜到医院来接触看来像是黑道凶神恶煞的男子，在法庭上又展现在脑中精打细算的样子，堪称生活型律师。

另外因为脚部的皮肤炎前来就医的申忠汉，少了法庭上的意气风发而是有点担心自己的皮肤，回到家中更是用保鲜膜把脚包住，看来莫名有种喜感，手上拿著卡片不知正在斟酌著什么线索。角色消化力十足的车胜元，同时也总是时尚的先驱，本次他将以大家从未见过的随和形象出现在《某一天》，预计11月27日首播。

（封面图源：IG@coupangplay）

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