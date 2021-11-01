[有雷]《达利和马铃薯汤》恋情受威胁！达利真实身世公开VS陈武学与父亲断绝往来（EP11－12）

[有雷]原本大家开始迎接《达利和马铃薯汤》（达利和薯仔汤）的粉红恋情开跑，怎料又遭到女二介入，打乱陈武学的求爱夜晚。也预告了达利与武学两人的恋情进展似乎还受到来自多方的威胁，还没甜到底就要开始虐了吗？

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《达利和马铃薯汤》上周因陈武学（金旻载饰）提供秘密资料而让达利（朴圭瑛饰）进行爆料，让安尚泰议员的土地炒作细节被公开。安尚泰计画进行反击，不过幕后的黑手张泰镇（权律饰）则是要求以不伤害达利为前提。但他也想要在达利陷入困难时成为出手相救的黑骑士，才能与达利重修旧好。



（图源：黄viu煲剧平台@ 《达利和薯仔汤》截图）

陈武学急需证明安尚泰议员与张泰镇是否有关联，也向父亲与哥哥兴师问罪，两人秘密购买了土地并配合议员操作，让陈武学大怒，冒著被逐出家门的风险也要揭开背后真相。达利的叔叔竟然在此时返抵韩国，并且向媒体揭开了达利其实不是已故馆长的亲生女儿，只是领养的孩子，指控达利无权接手美术馆。



（图源：黄viu煲剧平台@ 《达利和薯仔汤》截图）

达利又陷入低潮，但陈武学前来安慰她，不是亲生的又如何，也以自己身边的家庭关系为例，终於让达利破涕为笑，也让在远处观望的张泰镇怒火中烧。而他们决定利用青松的家族叛徒金时亨来操作，向媒体喊话已故馆长生前有吸毒的事实，而美术馆也只是他流通毒品的途径。此举造成所有艺术家都不愿意自己的作品在此展出，要让美术馆关门大吉。



( 图源：Facebook@kbs drama）

接下来安尚泰议员开始私下约谈美术馆的员工们，用员工们的家人进行半威胁方式来拉拢，也许他们都将无法再继续协助达利，同时之前要达利让出美术馆的叔叔突然又再度出现，虽说不会对达利提起诉讼，但却下跪要求达利回头与张泰镇交往，唯有世纪集团才能解决她眼前的庞大债务。



（图源：黄viu煲剧平台@ 《达利和薯仔汤》截图）

陈武学的后母前来向达利兴师问罪，还打到达利受伤，陈武学气得不惜与父母翻脸，原本就已很不理解父亲在母亲病重时与小三交往，现在自己有了所爱的人，才知道眼里只有她容不下别人，不过现在陈武学正式提出与父亲划清界线。预告中似乎达利为现实状态放弃了爱情，两人的恋情似乎还没开始真正享受甜蜜就先迎来虐心过程。



( 图源：Facebook@kbs drama）

( 封面图源：Facebook@kbs drama）

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