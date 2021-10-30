【有片】金秀贤哭戏太有感染力ㅠㅠ《某一天》第二版预告！公开贤洙惊慌逃离命案现场、激动大喊：「不是我干的！」

金秀贤不愧是「信看演」，一个镜头就令人瞬间入戏！诠释大学生角色也毫不违和，期待11月27日同步追剧~

由金秀贤和车胜元主演的剧集《某一天》今天公开了第二支预告片，金秀贤饰演的大学生金贤洙深夜惊慌地从一间房子中跑出来，哭泣著说：「我逃跑了，因为太害怕。 不是我干的。」远处有人站在窗后，似乎目睹了一切。



（图源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截图）

车胜元饰演的三流律师申忠汉来警局嘱咐他：「以后你的回答只有这一句：我不知道，请和我的律师讲。 」然而金洪发饰演的刑警队长朴尚范则忠告他：「贤洙呀，说自己什么都不记得也不是好的办法。 」贤洙和警方一起回到现场，眼神中透露出不安。



（图源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截图）

这时出现一名女子的尸体，伴随女生的画外音：「呀，靓仔，今天你当我的男友吧。 」就这样贤洙和女生共度一晚后变成了杀人嫌疑犯，令他情绪激动地大喊：「不是我！」贤洙为了自救与申忠汉联手，然而申忠汉的诡异大笑又令人看不懂他的真正意图。



（图源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截图）

《某一天》改编自英国BBC热门剧《司法正义 Criminal Justice》，由《热血司祭》的李明佑导演与《火之女神井儿》的权顺奎编剧合作打造。 讲述了围绕一个女人被杀事件的两个男人的激烈故事，从大众的视角去揭开刑事司法制度。 制作组表示这部剧拥有「致密的感情线和正中软肋的强烈叙事」，将成为「2021年最令人印象深刻的硬核犯罪剧」。



之前公开的第一版预告片以黑白画面结尾，冲击性极强：



《某一天》将於11月27日（周六）通过Coupang Play在韩国独家播出！更多角色介绍可按下方文章标题观看：

悬疑新剧《某一天》剧照公开！金秀贤饰演大学生毫无违和感 VS 车胜元为了提高投入度，展开大变身

⭐ 香港观众密切注意罗，这剧将会在黄Viu煲剧平台播出！台湾观众则可通过friDay影音同步追剧！ ⭐

（封面图源：IG@coupangplay，Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截图）

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