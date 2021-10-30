绝世好爸HAHA！写给二儿子的信，相信你是家中的老二一定有不少共鸣！

如果你是家中的老二，那么看完HAHA的这段话一定会很感动。 虽然这段话早在半年前就公开过，但最近再次在韩网上热传开来。

HAHA和妻子星一共育有三个孩子，大儿子小梦（Dream）、二儿子心儿（Soul）和小女儿阿颂（Song）。因为小梦是HAHA夫妻俩的第一个孩子，自然很受宠爱。而阿颂则是最小的妹妹，HAHA更是疼爱得不得了，之前还将女儿的照片设置成自己的手机锁萤幕背景，绝对是女儿奴。



今年3月份的时候，HAHA在IG上写下一长段文字，向二儿子心儿道歉，因为未能给到他足够的关注，相信看完之后一定会让不少在家中排行老二的人们深有感触。HAHA表示：「我的心儿~爸爸非常喜爱的我们家老二心儿~因为当年爸爸也是第一次当爸爸，所以会关照小梦哥哥，妹妹阿颂又是老幺所以也要照顾，尤其是心儿出生的时候爸爸真的非常忙碌...都没能陪陪我家老二~虽然很努力地生活，但心儿和爸爸相处的时候还是很陌生...爸爸在心儿的心里变成了严格的爸爸，爸爸真的好伤心啊...当只剩下我们父子俩时，每次看到你想要获得爸爸的喜欢而故意做鬼脸、哈哈大笑的样子，爸爸就觉得非常对不起你。 心儿呀，有一件绝对不会改变的事情就是心儿就像爸爸的命一样重要~ 爸爸真的很抱歉，爸爸一定会好好对你！我家2号！你学习不好也没关系，希望心儿做你想做的任何事情！（要不然就学音乐吧！向爸爸报仇吧！）只要你健康就好，我家2号！真的真的很爱你！希望我们两人快速熟络起来 ~」



如果你也在家中也排行老二的话，对HAHA这封信有一定的体会或共鸣！HAHA在生活中捕捉到了作为老二的心儿的敏感之处，并认识到了自己的不足，也许心儿看不懂爸爸的文字，但一定会觉察到爸爸的改变！

（封面图源：IG@quanhaha79）

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