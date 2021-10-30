【有片】金秀賢哭戲太有感染力ㅠㅠ《某一天》第二版預告！公開賢洙驚慌逃離命案現場、激動大喊：「不是我幹的！」

金秀賢不愧是「信看演」，一個鏡頭就令人瞬間入戲！詮釋大學生角色也毫不違和，期待11月27日同步追劇~

由金秀賢和車勝元主演的劇集《某一天》今天公開了第二支預告片，金秀賢飾演的大學生金賢洙深夜驚慌地從一間房子中跑出來，哭泣著說：「我逃跑了，因為太害怕。 不是我幹的。」遠處有人站在窗後，似乎目睹了一切。



（圖源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截圖）

車勝元飾演的三流律師申忠漢來警局囑咐他：「以後你的回答只有這一句：我不知道，請和我的律師講。 」然而金洪發飾演的刑警隊長朴尚范則忠告他：「賢洙呀，說自己什麼都不記得也不是好的辦法。 」賢洙和警方一起回到現場，眼神中透露出不安。



（圖源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截圖）

這時出現一名女子的屍體，伴隨女生的畫外音：「呀，靚仔，今天你當我的男友吧。 」就這樣賢洙和女生共度一晚後變成了殺人嫌疑犯，令他情緒激動地大喊：「不是我！」賢洙為了自救與申忠漢聯手，然而申忠漢的詭異大笑又令人看不懂他的真正意圖。



（圖源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截圖）

《某一天》改編自英國BBC熱門劇《司法正義 Criminal Justice》，由《熱血司祭》的李明佑導演與《火之女神井兒》的權順奎編劇合作打造。 講述了圍繞一個女人被殺事件的兩個男人的激烈故事，從大眾的視角去揭開刑事司法制度。 製作組表示這部劇擁有「緻密的感情線和正中軟肋的強烈敘事」，將成為「2021年最令人印象深刻的硬核犯罪劇」。



之前公開的第一版預告片以黑白畫面結尾，衝擊性極強：



《某一天》將於11月27日（週六）通過Coupang Play在韓國獨家播出！更多角色介紹可按下方文章標題觀看：

懸疑新劇《某一天》劇照公開！金秀賢飾演大學生毫無違和感 VS 車勝元為了提高投入度，展開大變身

⭐ 香港觀眾密切注意囉，這劇將會在黃Viu煲劇平台播出！台灣觀眾則可通過friDay影音同步追劇！ ⭐

（封面圖源：IG@coupangplay，Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play 截圖）

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