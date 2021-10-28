《智异山》开播后追加更新「企划意图和人物介绍」！原来之前没公开是为前两集剧情留下悬念

tvN电视剧《#智异山》上周播出2集后，昨日突然在企划意图和人物介绍里加入新的内容，#全智贤 和 #朱智勋 饰演的两位主角都有巨大变化！

*以下内容包含上周剧雷，请酌情阅读哦~



（图源：KSD）

tvN通过官方SNS更新的企划意图中写道：「无法上山的女人与无法离开山的男人的故事。比任何人都爱著山但因为不幸事故而陷入脑死状态的男人变成了鬼神在山间游荡，比任何人都努力救人的女人坐上轮椅、再也无法上山。虽然无法看见对方也无法见面，但智异山给了他们特别的礼物：他们重新开始帮助在山中遇险的人，不让更多人在山中丧命。在此讲述押上自己的性命守护山并揭露真相的守林员伊江和贤祖的故事。」



（图源：Facebook@tvN Drama）

关於全智贤饰演的徐伊江，tvN昨天新加进来的介绍内容是：「虽然重新爱上了山，但却再也无法上山。现在的她坐在轮椅上，唯一能做的就是远远地看著山。看著耀眼的日出、美丽的云海、闪烁的森林，以及贤祖所在的地方，智异山...」



（图源：Facebook@tvN Drama）

关於朱智勋饰演的姜贤祖，tvN更新道：「贤祖为了寻找关於犯人的线索而登上雪山，和伊江一起遭遇了不幸事故，变成在山中游荡的鬼神。现在他在变得令人害怕的山里，被正在死去的人们的幻影折磨...唯一能把他从这场噩梦中拯救出来的人，就是伊江。虽然谁也无法看到他、感觉到他，但伊江能够听到贤祖希望挽救正在死去的人们的迫切的声音...」



（图源：Facebook@tvN Drama）

同时高旻示饰演的新手护林员李多媛的简介也随之更新：「行动受限的伊江回到海东分所后，李多媛被伊江的能力和魅力迷倒，把她视为自己的榜样。代替无法上山的伊江完成她的委托，并且遇到了满身血迹地在山中游荡的贤祖...」



（图源：Facebook@tvN Drama）

总结下来就是「脑死状态的男主和坐轮椅的女主」...！韩国网友看到后表示：「原来是因为这样才没有在开播时透露剧情大纲啊」、「不愧是金银姬，设定超有趣」、「疯了，原来贤祖是鬼？」、「不是脑死而是植物人吧」、「我猜对了，在山里游荡的果然是朱智勋的灵魂」、「高旻示原来是人间无线对讲机」、「《智异山》真的很好看，每集结尾都是legend」、「 智异山风景很美，虽然剧情在时间线上来来去去让人有点头晕，不过还是很好看」、「第一集看到CG有点出戏，不过第二集真的令人惊叹！」

还有韩网观众对真凶身份做出猜测，有人认为曹大震（成东镒 饰）藏匿黄丝带、申请把伊江调回本部都十分可疑，但也有人认为曹大震也只是在调查这件事而已，并且把怀疑对象指向守林员郑具英（吴正世 饰）和警察金雄顺（全锡浩 饰）。 大家怎么想呢？



（图源：Facebook@tvN Drama）

（封面图源：Facebook@tvN Drama）

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