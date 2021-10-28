《智異山》開播後追加更新「企劃意圖和人物介紹」！原來之前沒公開是為前兩集劇情留下懸念

tvN電視劇《#智異山》上周播出2集後，昨日突然在企劃意圖和人物介紹裡加入新的內容，#全智賢 和 #朱智勛 飾演的兩位主角都有巨大變化！

*以下內容包含上週劇雷，請酌情閱讀哦~



（圖源：KSD）

tvN通過官方SNS更新的企劃意圖中寫道：「無法上山的女人與無法離開山的男人的故事。比任何人都愛著山但因為不幸事故而陷入腦死狀態的男人變成了鬼神在山間遊蕩，比任何人都努力救人的女人坐上輪椅、再也無法上山。雖然無法看見對方也無法見面，但智異山給了他們特別的禮物：他們重新開始幫助在山中遇險的人，不讓更多人在山中喪命。在此講述押上自己的性命守護山並揭露真相的守林員伊江和賢祖的故事。」



（圖源：Facebook@tvN Drama）

關於全智賢飾演的徐伊江，tvN昨天新加進來的介紹內容是：「雖然重新愛上了山，但卻再也無法上山。現在的她坐在輪椅上，唯一能做的就是遠遠地看著山。看著耀眼的日出、美麗的雲海、閃爍的森林，以及賢祖所在的地方，智異山...」



（圖源：Facebook@tvN Drama）

關於朱智勛飾演的姜賢祖，tvN更新道：「賢祖為了尋找關於犯人的線索而登上雪山，和伊江一起遭遇了不幸事故，變成在山中遊蕩的鬼神。現在他在變得令人害怕的山裡，被正在死去的人們的幻影折磨...唯一能把他從這場噩夢中拯救出來的人，就是伊江。雖然誰也無法看到他、感覺到他，但伊江能夠聽到賢祖希望挽救正在死去的人們的迫切的聲音...」



（圖源：Facebook@tvN Drama）

同時高旻示飾演的新手護林員李多媛的簡介也隨之更新：「行動受限的伊江回到海東分所後，李多媛被伊江的能力和魅力迷倒，把她視為自己的榜樣。代替無法上山的伊江完成她的委託，並且遇到了滿身血跡地在山中遊蕩的賢祖...」



（圖源：Facebook@tvN Drama）

總結下來就是「腦死狀態的男主和坐輪椅的女主」...！韓國網友看到後表示：「原來是因為這樣才沒有在開播時透露劇情大綱啊」、「不愧是金銀姬，設定超有趣」、「瘋了，原來賢祖是鬼？」、「不是腦死而是植物人吧」、「我猜對了，在山裡遊蕩的果然是朱智勛的靈魂」、「高旻示原來是人間無線對講機」、「《智異山》真的很好看，每集結尾都是legend」、「 智異山風景很美，雖然劇情在時間線上來來去去讓人有點頭暈，不過還是很好看」、「第一集看到CG有點齣戲，不過第二集真的令人驚歎！」

還有韓網觀眾對真兇身份做出猜測，有人認為曹大震（成東鎰 飾）藏匿黃絲帶、申請把伊江調回本部都十分可疑，但也有人認為曹大震也只是在調查這件事而已，並且把懷疑對象指向守林員鄭具英（吳正世 飾）和警察金雄順（全錫浩 飾）。 大家怎麼想呢？



（圖源：Facebook@tvN Drama）

（封面圖源：Facebook@tvN Drama）

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